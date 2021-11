Les Nets ont vu la marge qui les sépare des meilleures équipes

Le choc de la nuit a accouché d’une souris avec des Warriors bien mieux préparés que les Nets, et bien plus en avance sur le plan collectif. Meilleure défense de la NBA, Golden State a limité les Nets à 99 points, et Brooklyn a confirmé ses difficultés face aux grosses écuries avec quatre revers concédés face au Heat, les Bulls, les Bucks et donc les Warriors.

« Je crois simplement qu’on n’est pas encore dans la même catégorie » a résumé Steve Nash. « On a encore beaucoup de travail à faire. On essaie de progresser collectivement, de s’améliorer, et j’espère qu’on trouvera un moyen de surmonter nos lacunes à la fin de l’année. »

Avec 10 victoires pour 5 défaites, les Nets restent idéalement placés au classement, mais collectivement, que ce soit en défense ou en attaque, il y a effectivement beaucoup de travail.

« On doit trouver notre identité »

« On essaie de s’améliorer à chaque match. Le but est d’être la meilleure équipe à la fin de saison, en playoffs » rappelle James Harden. « C’est le but. Mais on n’en est pas encore là. On en est sans doute loin. Mais la saison est longue pour nous améliorer, et on va continuer de le faire. »

Pour James Harden, la différence entre les Nets et les Warriors tient en un mot : identité. Les Warriors ont leur marque de fabrique en attaque comme en défense. Brooklyn n’a pas encore trouvé son style.

« On doit trouver notre identité » poursuit-il. « On reste une équipe complètement nouvelle, et on doit trouver les secteurs dans lesquels on est bons, ceux dans lesquels on est très bons, et ceux dans lesquels on peut être très bons. La saison va être longue. Là, on en est à quoi, 14, 15 matches ? Ce match n’aura pas d’impact sur nous. Aujourd’hui, personne ne se connaît vraiment bien. Sauf peut-être les Warriors car ils sont ensemble depuis longtemps. »

« Nous avons commencé la saison en misant sur la continuité de l’année dernière, et tout a été abandonné quand [Irving] n’est pas revenu »

Pour Steve Nash, il y a tout de même de l’optimisme, et c’est la défense qu’il souhaite mettre en avant.

« J’ai trouvé que les gars adhéraient vraiment bien à ce que nous voulons faire sur le plan défensif » conclut le coach des Nets. « Personne nous plaçait dans le Top 10 des meilleures défenses au début de la saison, mais nous défendons et nous trouvons des solutions. Je pense que sur le plan offensif, nous devons composer avec des cinq différents, des passés différents, d’autres styles de jeu avec 10 nouveaux joueurs dans notre équipe. Cela prend du temps. »

Et forcément, l’absence de Kyrie Irving n’est pas étrangère à ce grand chantier.

« Nous avons commencé la saison en misant sur la continuité de l’année dernière, et tout a été abandonné quand [Irving] n’est pas revenu. On essaie de construire autre chose et de trouver une solution. Mais nous avons affronté une très bonne défense. C’est vraiment un test, et je pense que cette nuit a été une grande leçon pour nous, car on a vu qu’il fallait renforcer certains de nos principes quand les choses deviennent difficiles. »