Toujours fâché avec son tir, Jayson Tatum s’accroche

Même s’il n’a que 23 ans, Jayson Tatum en est déjà à sa cinquième saison en NBA. La star des C’s a déjà expérimenté pas mal de choses au plus haut niveau, mais jamais il n’avait autant souffert au tir, comme c’est le cas sur ce début de saison.

Sur ses 13 matchs disputés jusque là, il n’a dépassé les 50% de réussite qu’à une seule reprise, lors de la défaite face à Toronto, pour la première de la saison à domicile.

Après un nouveau match difficile au tir, à 35% de réussite (23 points à 7/20), il a concédé vivre une situation particulièrement délicate, mais il continue de s’accrocher, en espérant que la roue finisse par tourner.

« Je n’ai pas douté de moi, pas une seule fois », a déclaré JT après le match. « Mes coéquipiers et mes adversaires n’ont pas douté non plus. Ils continuent de défendre sur moi de près. Ils ne me quittent pas. Ça ne m’aide pas mais ils savent aussi de quoi je suis capable. Je dois juste continuer à travailler, à revoir les matchs à la vidéo et à shooter. Je vais y arriver. »

Plus agressif vers le cercle

Rejouer les Cavs sur le parquet deux jours après avoir sombré alors qu’ils menaient de 19 points, c’est la meilleure chose qui pouvait arriver à Boston. Et même si Jayson Tatum a encore souffert, nul doute qu’il saura se consoler avec la victoire.

Comme l’a souligné son coach, Ime Udoka, l’ailier a su faire évoluer son jeu, en allant davantage sur la ligne des lancer-francs. Ses cinq paniers inscrits (en dehors des deux à 3-points) l’ont tous été près du cercle. Peut-être la solution à court terme en attendant que ses tirs se remettent à tomber dedans.

« Il a continué à attaquer, à attirer l’attention et a réussi à se démarquer pour se rapprocher du cercle à plusieurs reprises. Il a aussi provoqué des fautes », a-t-il noté. « Ses tirs ne tombaient pas, donc il devait faire des choses différentes. Le fait d’aller sur la ligne sept fois alors qu’il ne tire pas bien ce moment et d’avoir trouvé une autre manière d’avoir de l’impact sur le jeu, c’est tout à son honneur ».

Après la pluie, normalement…

Malmené par Evan Mobley qui l’avait complètement éteint dans le « money-time » du match précédent, Jayson Tatum a cette fois été là pour conclure, comme sur ses deux derniers lancers qui ont assuré la victoire aux siens. Comme il l’a déjà confié la semaine passée, l’important pour lui est de garder le cap mentalement.

« Ça peut arriver de rater des tirs de temps en temps », a-t-il ajouté. « J’essaie d’être la même personne quand je suis à 7 sur 30 que quand je marque 50 ou 60 points. Je ne peux pas changer qui je suis ou comment j’agis. Je ne veux pas que quelqu’un ait pitié de moi, parce que je manque mes tirs. Je vais continuer à travailler. Ça va venir ».