Pronostics NBA | Misez sur Luka Doncic face à Denver

Le vainqueur de la rencontre sera 3e de la conférence Ouest et sur le papier, ce sont les Nuggets qui sont sur la meilleure dynamique avec cinq victoires de rang. Mais ils sont en back-to-back et Dallas réussit un très bon début de saison. Alors avantage à Luka Doncic et les siens, dans une rencontre qui devrait jouer sur un rythme plutôt lent. N’hésitez pas à miser sur le nombre de points marqués…

Luka Doncic réussit 10 passes ou +, et son équipe gagne. Cote : 4.0

Luka Doncic et Kristaps Porzingis cumulent une performance (Points + rebonds + passes) de 70 ou +. Cote : 1.85.

Luka Doncic et Kristaps Porzingis prennent 15 rebonds ou + en cumulé. La grosse cote : 1.85

