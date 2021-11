Alex Caruso en mission défensive sur Paul George

Après la défaite contre les Bulls, Paul George expliquait son 7/25 au shoot par une simple maladresse. La thèse de l’accident donc. « Je n’ai pas mis mes shoots, rien ne rentrait », déclare-t-il à ESPN. « Beaucoup de « in-and-outs », et de bons tirs aussi. Ce n’était pas ma soirée. »

Ce que le All-Star des Clippers n’évoque pas, c’est l’impact de la défense des Bulls sur sa prestation. Certes, il a pris des shoots parfois (trop ?) difficiles, mais Chicago a réussi à le gêner aussi. Un homme, surtout : Alex Caruso.

« Je suis un peu naïf dès qu’il s’agit du basket et de ce dont je suis capable », confesse-t-il à NBC Sports, après avoir compilé 7 points, 9 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. « Je suis toujours prêt à accepter un défi. J’adore la compétition, car je dois donner le meilleur de moi-même. Sinon, ces gars vont faire des très, très gros matches. »

L’ancien des Lakers, titulaire pour la première fois de la saison, s’est retrouvé à défendre sur Paul George et l’ailier californien (qui fait 10 cm et 15 kilos de plus) s’est coltiné Alex Caruso sur presque une bonne moitié de ses tirs pour un résultat final de 3/11 au shoot et 1/5 à 3-pts.

Toujours bien sur ses appuis, même s’il a chuté sur un dribble avant de se rattraper, et avec continuellement la main devant le visage de « PG13 », le joueur des Bulls a réalisé un remarquable travail dans cette rencontre.

« C’est un des joueurs les plus intelligents avec lesquels j’ai joué de ma carrière », affirme carrément DeMar DeRozan en guise d’hommage. « C’est tellement plus facile, offensivement comme défensivement, quand on a quelqu’un d’aussi intelligent sur un parquet. »