Patty Mills sort de sa crise au shoot avec un double record

Il était en crise avec son shoot et après seulement 14 minutes de jeu, Joe Harris a dû quitter ses coéquipiers, touché à la cheville. Il fallait donc remplacer l’arrière/ailier, qui était en réussite dernièrement.

Patty Mills avait ainsi deux bonnes raisons de briller à Oklahoma City. Le record de franchise fut donc une jolie cerise sur le gâteau. Car avec son 9/12 à 3-pts face au Thunder, l’ancien Spur a effectivement établi un nouveau record en sortie de banc pour le club de Brooklyn… ainsi qu’un nouveau record personnel sur un match à 3-points.

« Dès qu’on a la chance d’avoir des tirs ouverts, c’est toujours mieux », raconte-t-il au New York Post. « Ce dimanche, on a réussi à ressortir la balle de la raquette pour avoir des shoots ouverts. Mon état d’esprit est toujours le même : mettre la balle dedans. C’est aussi simple que ça parfois. »

La saison de Patty Mills était coupée en deux jusqu’à maintenant. Les huit premiers matches, il était remarquable d’efficacité avec 52% de réussite à 3-pts, et on se souvient de son 10/10 pour commencer la saison, une performance historique. Puis, depuis cinq matches, c’était tout le contraire, avec un vilain 26% de réussite derrière l’arc.

« Une saison, c’est long et on connaît des matches difficiles, des séries négatives », rappelle James Harden. « Patty est un ancien, il en a vu d’autres et il sait comment s’en sortir. »

Malgré ces petites difficultés des derniers matches, Patty Mills reste un des joueurs les plus adroits de la ligue à 3-pts cette saison (25e, avec 43%) et un rouage essentiel de la réussite des Nets dans ce domaine, puisque Brooklyn est l’équipe la plus précise dès qu’il s’agit de frapper de loin.

« Patty est très important pour nous », confirme Kevin Durant, lui aussi à 43% de réussite à 3-pts. « Il a manqué quelques tirs ces derniers matches, donc on savait qu’il était prêt à faire une grosse soirée. Il bosse tellement que ce n’était qu’une question de temps avant que ça ne revienne. On en avait besoin. »