Les Pelicans stoppent leur chute libre avec la manière

Neuf défaites de suite et une seule victoire en 13 matches. Avant la réception des Grizzlies, les Pelicans étaient bons derniers de la NBA, et le retour de Brandon Ingram leur a fait le plus grand bien puisqu’ils mettent fin à leur affreuse série avec un succès 112-101. Mais plus que la victoire, Willie Green retient la manière pour son premier succès à domicile de la saison.

« On a gagné, et ça fait du bien de le dire. On construit quelque chose » a réagi le coach rookie. « Même lors du dernier match, nous avions pu voir le mouvement des joueurs, le mouvement de la balle, les gars qui mettent leurs tirs. C’est tout à l’honneur de nos gars et de tout le monde dans notre organisation. Nous nous sommes accrochés. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, mais nous allons en profiter ce soir. »

La « 0.5 Mentality »

Après deux semaines sans jouer, Ingram a montré la voie avec 19 points, et c’est en première mi-temps que New Orleans a construit sa victoire avec une avance qui va atteindre les 18 points. Symboles de cette attaque retrouvée, les 17 passes en première mi-temps sur les 22 paniers inscrits.

« C’est comme ça qu’on veut jouer » poursuit Green. « On veut être une équipe qui possède la « 0.5 mentality » : tu attrapes la balle, tu drives, tu passes. Il faut prendre des décisions rapidement. J’ai trouvé que les gars l’avaient fait pendant la plupart du temps. »

La « 0.5 mentality », c’est l’idée de garder la balle moins d’une seconde, pour faire vivre la balle, et déstabiliser la défense.

« J’ai trouvé que la balle avait circulé et que le rythme était très bon » confirme Josh Hart, auteur de 11 passes. « Quand on a des gars comme Jonas ou Brandon, on doit faire en sorte de les mettre aux bons endroits, et de les laisser jouer leur jeu. J’ai trouvé qu’on avait bien fait circuler la balle, et qu’on avait trouvé de bons tirs. »

Mais pas le temps de trop s’enflammer car le prochain adversaire n’est autre que le leader surprise de la conférence Est, Washington.

« On va bien savourer ça ce soir, et c’est tout. On va rester là-dessus quelques heures » conclut Green. « Dès demain, on va commencer à regarder des vidéos de Washington. Mais clairement, on va profiter de cette victoire et simplement continuer de construire. »