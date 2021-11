La première explosion de Dennis Schroder avec les Celtics

Dennis Schroder a rarement eu l’occasion d’entendre des chants de « MVP ! » en sa faveur. Cette nuit, le public de Boston n’a logiquement pas hésité. Les fans des Celtics ont salué comme il se doit la grosse performance du meneur, auteur de 38 points (record cette saison) dans la victoire après prolongation face aux Bucks.

« C’est génial mais pour moi, cela ne compte pas. Je voulais la victoire et c’est ce que nous avons obtenu », minore le héros de la soirée. Ce dernier, pas particulièrement adroit derrière la ligne à trois points (3/9), a beaucoup fait souffrir la défense des Bucks avec ses pénétrations et ses tirs à quatre mètres, autour de la ligne des lancers-francs.

Il a d’ailleurs atteint les 38 unités en ne rentrant que trois lancers et affiché un très bon 16/27 final au tir. Le seul bémol à sa grosse soirée d’adresse, complétée par huit rebonds captés, sont ses six ballons perdus.

« Je dois juste être à l’aise pour pousser le tempo offensivement, note l’intéressé après la rencontre. Tout le monde doit jouer librement et s’amuser. C’est à ce moment-là qu’on joue notre meilleur basket et c’est ce que nous avons fait ce soir et lors des deux derniers matchs sur le plan défensif. Être combatif, essayer d’intercepter, prendre des rebonds puis filer en attaque pour essayer d’avoir des paniers faciles. »

Cette nuit, il a eu peu d’opportunités pour s’exprimer dans ce jeu de transition. L’ancien joueur des Lakers a inscrit la majorité de ses points sur jeu placé. Il s’est notamment montré décisif en prolongation en scorant 8 des 14 points de son équipe dans les cinq minutes supplémentaires.

Il a transposé son rôle de remplaçant dans le cinq de départ

« Il a pris feu en fin de match et nous l’avons en quelque sorte laissé faire. Il a fait un grand match ce soir, c’est ce dont nous avions besoin », félicite son coach Ime Udoka. Celui-ci n’a pas hésité longtemps à titulariser sa recrue en l’absence de Jaylen Brown, touché à la cuisse.

Avant son gros match, l’Allemand venait déjà de signer deux sorties, en tant que titulaire, à 20 points. Lorsqu’il est dans le cinq cette saison, il tourne ainsi à 21 points de moyenne (47,5%), contre seulement 12 (35%) en sortant du banc, en jouant 10 minutes de moins.

« Il a transposé son rôle de remplaçant dans le cinq de départ, poursuit Udoka. Il a été très agressif. On a apprécié certains des ‘matchups’ qu’il a joués en début de match. Mais on continue de dire à nos joueurs qu’un ‘mismatch’ ne se joue pas forcément pour soi. On a senti qu’il pénétrait et faisait de bonnes passes, donc il a fait un peu des deux. »

Même si cela ne s’est traduit que par trois passes décisives. « Je progresse match après match, reprend le meneur. Essayer de se sentir à l’aise, comme je l’ai dit, est toujours quelque chose de très important pour moi quand je joue. Mes coéquipiers sont géniaux en me disant de jouer, de ne penser à rien. Les coaches et les dirigeants aussi. Je me sens très confiant en ce moment et impatient de voir la suite. »