Anthony Davis : « On ne gagnera pas un titre en jouant comme ça »

Même si LeBron James n’est toujours pas là, personne n’imaginait les Lakers se faire humilier par les Wolves à domicile. D’autant que les coéquipiers de Karl-Anthony Towns restaient sur six défaites de suite. Mais les Lakers ont complétement craqué dans le 3e quart-temps, encaissant un terrible 40-12. Alors que les Lakers menaient à la pause, Minnesota s’est envolé vers une victoire facile, et très gênante pour les champions 2020.

« On a été nuls » lâche Anthony Davis. « Aucune défense. On ne pouvait pas marquer. Et ce n’était pas uniquement dans ce 3e quart-temps. À chaque 3e quart-temps cette saison, on revient en étant lent et nonchalant, en attaque comme en défense. »

« Il faut qu’on décide ce que l’on veut être… »

A-t-il une explication sur cette tendance, et ce quart-temps terminé à 4/21 au tir avec 6 balles perdues ? « Pourquoi ? Je n’en sais rien… Mais on doit faire du meilleur boulot. On n’a inscrit que 12 points dans le 3e quart-temps. Ils en ont mis 40 ! Le match se joue là. On doit faire du meilleur boulot quand on arrive dans le 3e quart-temps. »

De manière générale, Anthony Davis est déçu par le jeu des Lakers. « Il faut qu’on décide ce que l’on veut être… Une équipe championne NBA, mais on n’en est pas là actuellement. On ne gagnera pas un titre en jouant comme ça. On doit s’améliorer, et on doit se soucier davantage de gagner à domicile, et même de gagner en général. C’était déjà gênant d’être à +5 à la mi-temps, et il n’y a eu aucun effort dans le 3e quart-temps. »

Pour l’instant, personne n’est pointé du doigt, et Anthony Davis pense que c’est surtout un problème collectif.

« Il faut corriger toutes ces choses : l’effort, la concentration et l’exécution »

« Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est montrer untel ou untel du doigt… Du genre, « ça, c’était toi ». On doit rester ensemble. Et on va rester soudés. Mais aussi, on doit apprendre des vidéos. Et donc la séance vidéo de demain va être importante pour nous. On déteste se sentir comme ça. Évidemment, nous allons perdre des matchs, tout le monde perd des matchs. Mais on doit le faire en jouant comme il faut, avec une équipe qui joue mieux et nous bat. Mais on ne doit pas se battre nous-mêmes. »

Pour l’instant à l’abri des rumeurs d’un limogeage, Frank Vogel voit du positif dans cette fessée puisqu’il y a une vraie prise de conscience.

« Tous nos gars sont en colère. Le staff aussi est en colère, et on va se remettre au boulot et faire le maximum pour corriger tout ça et mieux jouer. Il faut corriger toutes ces choses : l’effort, la concentration et l’exécution. »