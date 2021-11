Difficile de faire action plus décisive que celle de Luguentz Dort. Les Kings et le Thunder sont à égalité dans les dernières secondes et l’arrière d’Oklahoma City a d’abord volé le ballon dans les mains de De’Aaron Fox, avant de finir avec un layup de l’autre côté du terrain.

Autre panier décisif, dans le « money time », celui de Grayson Allen pour arracher la prolongation face aux Celtics. Dans leur coin, Obi Toppin et Miles Bridges se répondent, en mode concours de dunks.