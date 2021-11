Aucune suspension après l’altercation entre Rudy Gobert et Myles Turner

La ligue s’est prononcée suite à l’échauffourée entre Rudy Gobert et Myles Turner dans la rencontre remportée par Indiana à Utah, et lors de laquelle les deux joueurs avaient été exclus, ainsi que Donovan Mitchell et Joe Ingles.

Si aucun joueur ne sera suspendu, c’est Rudy Gobert qui hérite de la plus grosse amende avec 35 000 dollars, pour avoir initié le conflit en s’accrochant au short de Myles Turner lorsqu’il est tombé au sol. Le pivot des Pacers en aura pour sa part pour 25 000 dollars pour lui avoir répondu

Enfin, Joe Ingles, exclu pour un contact « inapproprié » avec un officiel, devra s’acquitter d’une amende de 30 000 dollars, tandis que Donovan Mitchell, coupable d’avoir envenimé la situation s’en tire avec 20 000 dollars à régler.