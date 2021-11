Alex Caruso raconte les dessous de sa signature aux Bulls

Beaucoup de fans des Lakers regrettent le départ d’Alex Caruso, aujourd’hui élément moteur du banc des Bulls. Signé 37 millions de dollars sur quatre ans, l’ancien chouchou du Staples Center est l’invité cette semaine du podcast JJ Redick, et il est revenu sur les conditions de son départ. Il révèle qu’il avait laissé la porte ouverte aux Lakers.

« En entrant dans la free agency, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre et jusqu’à 18 heures, je n’avais pas vraiment pas de contact avec des équipes, même des Lakers » raconte Alex Caruso. « Puis, ils ont appelé, et fait une offre. Mais ce n’était pas une offre que j’allais accepter parce que j’allais pouvoir obtenir beaucoup plus d’argent d’une autre équipe.«

Alex Caruso explique ainsi qu’il vise une « mid-level exception », soit environ 9 millions de dollars par an. « Il y a eu des discussions avec plusieurs personnes autour de la mi-level, et c’était aux alentours de 40 millions sur quatre ans. On n’a jamais eu quelqu’un qui a proposé ce chiffre, mais deux équipes s’en sont approchées. Et puis mon agent m’a envoyé un SMS : ‘Hey, Chicago est intéressé pour te signer’. »

« Nous avons demandé s’ils pouvaient offrir la même chose, ils ont dit ‘non’. On a demandé quelque chose d’un peu moins élevé, ils ont dit ‘non' »

Et là, Alex Caruso est plus que surpris ! « Je ne savais pas que financièrement, ça allait pouvoir marcher. Une fois que Zo (Lonzo Ball) avait signé avec Chicago, je m’étais dit que les Bulls n’étaient plus sur la liste. Mais, j’ai parlé au téléphone avec le GM des Bulls, Arturas Karnisovas, et avec Billy Donovan, et vu comment ils me parlaient, vu comment ils voulaient jouer et vu comment ils me voyaient en tant que joueur, je me suis dit qu’ils avaient visé juste. Après les avoir écoutés, je me suis dit : ‘Je pense que c’est exact, je pense que c’est ce que j’apporte, je pense que c’est comme ça que je peux aider l’équipe à gagner, je pense que c’est la direction que cette équipe veut prendre’. Je pensais qu’ils avaient besoin de quelqu’un comme moi« .

Mais Alex Caruso reste attaché aux Lakers, et il les prévient de l’offre des Bulls. Il leur laisse une chance de s’aligner.

« En fait, nous avons reçu cette offre, et nous sommes retournés à Los Angeles. Nous avons demandé s’ils pouvaient offrir la même chose, ils ont dit ‘non’. On a demandé quelque chose d’un peu moins élevé, ils ont dit ‘non’. Alors j’ai dit : ‘OK, si c’est comme ça, je suis prêt à aller à Chicago et à commencer le prochain chapitre’. C’était génial. Je pense que ça a été une excellente décision pour moi. »

JJ Redick lui demande finalement de cligner des yeux pour essayer de deviner l’offre finale des Lakers, et on saura juste que c’était moins de 15 millions de dollars sur deux ans. À ce prix-là, il a donc préféré partir.