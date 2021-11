Grayson Allen, la bonne pioche des Bucks

Ce n’est pas le nom le plus clinquant qui a débarqué dans le Wisconsin ces dernières années. Pourtant, Grayson Allen n’a pas mis longtemps à se mettre tout le monde dans sa poche, Mike Budenholzer et Giannis Antetokounmpo y compris. En raison des nombreuses absences, l’ancienne vedette de Duke a été titularisé à chaque match, et son caractère et ses qualités ont fait le reste.

« On a beaucoup de hargne en nous. On est diminués depuis le début de saison, avec des joueurs qui vont et viennent dans la rotation. Il a fallu se battre alors que le score était toujours serré. Ce qu’on a accompli sur la fin en dit beaucoup », a-t-il déclaré après l’a rencontre. « Depuis le début, chaque joueur appelé a répondu présent. Semi Ojeleye a fait une grosse première mi-temps, et il fait partie de ces gars sur le retour. Beaucoup de joueurs ont réussi de grosses actions. C’est ce qui nous a permis de rester compétitifs ».

Le shoot de la gagne sur un service de… Giannis Antetokounmpo

Joueur réputé pour sa dureté et son engagement, l’arrière est aussi doté d’un tir extérieur pur et d’une palette offensive suffisamment large pour constituer une menace à prendre au sérieux pour l’adversaire.

Si on lui laisse un peu d’espace, comme ça a été le cas cette nuit de la part des Sixers, Grayson Allen se fait un plaisir de sanctionner la défense adverse. À l’arrivée, il a réalisé le meilleur match de son début de saison cette nuit, alignant 25 points à 5/9 au tir et 3 passes décisives. Il a également été précieux dans le « money-time » en inscrivant le 3-points synonyme de victoire pour les Bucks, sur un service de… Giannis Antetokounmpo.

Que ce soit lui ou d’autres comme Jrue Holiday qui a également été important sur la fin, le « Greek Freak » a rappelé l’importance de bénéficier de lieutenants capables de créer mais aussi de finir, comme ça a été le cas ce soir pour Grayson Allen.

« Je lui ai dit de rester agressif, et en fin de quatrième quart-temps, je lui ai dit : « Jouons ensemble. Laisse moi te poser des écrans, roller, va dans la raquette pour prendre ton floater, soyons connectés ». Et on a été en mesure de le faire », a glissé le « Greek Freak ». « Je suis heureux que Jrue soit de retour. On doit jouer plus souvent ensemble, surtout sur les fins de match. D’habitude, je joue beaucoup avec Khris Middleton et je l’ai fait pendant des années. Mais vu qu’il n’est pas avec nous en ce moment, des joueurs comme Jrue Holiday, Grayson Allen, on doit jouer ensemble et s’assurer qu’on met notre équipe sur les bons rails ».

Dans son malheur alors que Donte DiVincenzo, Khris Middleton et Brook Lopez manquent toujours à l’appel, Milwaukee peut ainsi se consoler en voyant l’émergence de nouvelles forces pour épauler Giannis Antetokounmpo, comme l’ont été Semi Ojeleye et Grayson Allen cette nuit, sans oublier les 19 points de Bobby Portis.