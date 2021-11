Le Jazz enfonce les Hawks

Avec de la maîtrise et de la rigueur, le Jazz a fait le job face aux Hawks cette nuit. Il a suffi d’une première accélération, sous la forme d’un 13-4 alimenté par le trio Clarkson-Mitchell-Whiteside pour permettre aux locaux de créer un premier écart avant la pause (50-40).

À 3-points, Mike Conley et Donovan Mitchell ont alors porté la marque à 62-45, moment où Atlanta a fini par se réveiller. Revenus à -12 à la pause (62-50), les coéquipiers de Trae Young ont saisi leur chance pour passer à leur tour un 11-2, avec cette fois la triplette Young-Huerter-Collins pour artiller avec succès de loin (64-61).

Pas de quoi faire vaciller le Jazz, qui a vite repris sa partition sous l’impulsion de son chef d’orchestre, Donovan Mitchell, auteur d’un 3-points, un step-back à mi-distance et une passe décisive pour le dunk de Rudy Gobert (75-64). Et après un bon relais de la paire Bogdanovic-O’Neale, c’est Mike Conley qui a apporté sa pierre à l’édifice avec cinq points pour reléguer les Hawks à 18 longueurs peu avant la fin du troisième quart-temps (95-77).

Les coups de feu de Cam Reddish dans le dernier acte n’y auront rien changé, Hassan Whiteside et Rudy Gobert ont mis le couvercle en fin de match pour terminer la cuisson à point des Hawks, vaincus 110-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Des Hawks à réaction. En difficulté sur ce début de saison, Atlanta a encore dû être piqué avant de réagir. Même s’ils sont revenus de l’enfer une première fois grâce à un gros « run » en début de troisième quart-temps, l’ensemble a clairement manqué de rigueur et de constance pour pouvoir rivaliser avec le Jazz sur son parquet. Résultat, une cinquième défaite de suite !

– La domination au rebond du Jazz. Surprenant n’est-ce pas ? Avec ses deux tours de contrôle Rudy Gobert et Hassan Whiteside, les Jazzmen sont assurés de faire une belle moisson au rebond chaque soir. Ça a été le cas cette nuit et l’un des éléments qui ont fait basculer la rencontre, les locaux ayant totalisé 44 prises contre seulement 32 pour Atlanta. Rudy Gobert a gobé 14 rebonds à lui seul. En toute logique, Hassan Whiteside suite avec 8 prises.

TOPS/FLOPS

✅ Donovan Mitchell. Le leader offensif de son équipe était dans un bon soir. Auteur de 27 points à 11/20 au tir dont 5/11 à 3 points mais aussi 5 passes décisives et 3 interceptions, il a répondu présent pour relancer les siens après le retour des Hawks en troisième quart-temps.

✅ Kevin Huerter. Comme l’a dit Nate McMillan après le match, on a retrouvé le Kevin Huerter de la fin de saison dernière. Incisif et adroit d’entrée, l’arrière n’a pas forcé et s’est contenté de mettre ses tirs ouverts. Meilleur marqueur du match avec ses 28 unités (à 6/9 de loin), il a été précieux dans le troisième quart-temps lorsque les Hawks ont tenté un retour, en vain.

⛔ Nate McMillan. Le coach a dressé le constat du manque de dureté de son équipe en défense sans avoir réussi à stopper l’hémorragie. Il a également justifié le temps de jeu famélique de Danilo Gallinari en raison de « match-ups » et du « small ball » que le Jazz aurait utilisé au poste 4. « Small ball » et Utah sont pourtant deux termes qu’on n’a pas l’habitude de voir associés. La baisse du temps de jeu de l’Italien sur ce début de saison est en revanche une constante.

LA SUITE

Utah (8-4) : le Jazz enchaîne avec la réception d’Indiana demain soir.

Atlanta (4-8) : les Hawks ont rendez-vous dans les Rocheuses pour défier Denver vendredi.