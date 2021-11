Laborieux, les Bucks souffrent mais gagnent face à l’équipe C des Sixers

Sans Joel Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris, Seth Curry ou encore Matisse Thybulle, les Sixers se présentaient très, très affaiblis face aux Bucks et on ne donnait, logiquement, pas cher de leur peau. Devant leur public, au sein d’un Wells Fargo Center bouillant, les hommes de Doc Rivers sont toutefois parvenus à jouer les yeux dans les yeux avec les champions en titre, rendant finalement les armes à l’issue d’un quatrième quart-temps trop mal négocié (118-109).

Sur les rotules, les Tyrese Maxey (31 points, 5 rebonds, 4 passes), Georges Niang (21 points), Shake Milton (20 points) et autres Andre Drummond (17 points, 20 rebonds) se sont battus jusqu’au bout, mais les coéquipiers d’un Giannis Antetokounmpo impérial (31 points, 16 rebonds, 4 passes) étaient simplement plus frais, plus appliqués et plus tueurs dans le « money-time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Giannis Antetokounmpo a sorti les muscles. Après sa visite de la Maison Blanche, le « Greek Freak » est allé chercher un succès capital chez les Sixers. Relativement discret en première mi-temps, le double MVP s’est réveillé après la pause, compilant 19 points et 10 rebonds en seconde période. Toujours dominant dans la peinture, le Grec a montré l’exemple pour mettre les siens aux commandes dans le troisième quart-temps, avant de s’efforcer d’assommer Philadelphie dans le dernier acte. En témoigne son action « contre + dunk » où il a laissé exprimer sa rage, ainsi que son dernier contre sur Tyrese Maxey, pour achever les locaux.

— Tyrese Maxey est spécial. Maître à jouer des Sixers sans les quatre autres titulaires habituels de la franchise, le « T-Max » local a magnifiquement carburé cette nuit. Auteur de 31 points, à 12/24 aux tirs et 4/9 à 3-points, le « combo-guard » a ainsi assumé ses responsabilités en attaque. Inscrivant notamment 17 points dès le premier acte, afin de parfaitement lancer sa soirée, derrière l’arc, à mi-distance ou dans la peinture. Discret dans le second quart-temps, le joueur de 21 ans a ensuite remonté la pente au retour des vestiaires, boostant Philadelphie avec ses percussions, son culot et sa spontanéité. Au point d’en finir épuisé.

— Grayson Allen et Bobby Portis, les lieutenants de luxe. Dans l’ombre de Giannis Antetokounmpo, le tandem Allen/Portis a brillé cette nuit. Tandis que l’arrière a apporté 25 points, à 8/13 aux tirs et 5/9 à 3-points, l’intérieur a, lui, terminé en double-double (19 points, 10 rebonds). Surtout, Grayson Allen comme Bobby Portis, déjà importants à Washington malgré la défaite, ont pas mal pesé dans le dernier quart-temps. Inscrivant, ainsi, de précieux paniers à 3-points, au moment où les Bucks étaient dans le dur, à courir après le score ou rechercher des points autres que ceux de leur double MVP.

LES TOPS/FLOPS

✅ Le duo Niang/Drummond. Dans leurs registres respectifs, les deux intérieurs ont tenu la baraque pour les Sixers. D’un côté, Georges Niang a inscrit 21 points, à 5/7 à 3-points, grâce notamment à cette séquence de trois minutes, à cheval sur les premier et second quarts-temps, où il a affiché un sublime 4/4 derrière l’arc. De l’autre, Andre Drummond a compilé 17 points et 20 rebonds à l’intérieur, au lendemain de son match à 14 points et 25 rebonds face aux Knicks. Terriblement actif et toujours bien placé dans la peinture, comme lors de ses années Pistons, le pivot All-Star a fait un chantier face à la faible raquette des Bucks.

✅ Semi Ojeleye. En sortie de banc, l’ancien joueur des Celtics a joué les facteurs X, finissant avec 11 points et 8 rebonds au compteur, à 3/3 à 3-points. Et c’est exclusivement avant la pause que l’ailier a influé sur cette rencontre, marquant tous ses points au moment où les Bucks se faisaient bouger par les Sixers, jusqu’à accuser un retard de 13 points au tableau d’affichage. Spécialiste défensif, l’ex-pensionnaire de Duke s’est ainsi exceptionnellement décidé à peser en attaque, afin d’aider les siens à ne pas sombrer dans le premier quart-temps.

⛔ Jrue Holiday. Depuis qu’il est revenu de blessure, le meneur All-Star peine à retrouver son rythme en attaque. Ça s’est encore prouvé cette nuit, puisqu’il a beaucoup vendangé au shoot (4/14), se faisant contrer naïvement à plusieurs reprises et manquant de toucher pour finir près du cercle. Également coupable de quelques pertes de balle stupides, le récent médaillé d’or olympique a, au moins, compensé son mauvais match offensif par une activité défensive de tous les instants. Même si Tyrese Maxey, dans un grand soir, lui a parfois mené la vie dure.

LA SUITE

Philadelphie (8-4) : réception de Toronto, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00).

Milwaukee (5-6) : « back-to-back » à New York, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h30).