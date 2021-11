Ayo Dosunmu, le nouveau chouchou du United Center

Quand un natif de Chicago porte le maillot des Bulls, c’est toujours très particulier, et on se souvient évidemment de la folie Derrick Rose ou encore du passage de Dwyane Wade en fin de carrière. Cette année, le « régional de l’étape » est un rookie du nom d’Ayo Dosunmu. Il débarque de la fac’ d’Illinois, après une formation à la Morgan Park High School, et c’est dire si sa carrière est intégralement liée à Chicago et ses environs.

Deuxième tour de Draft, on pensait que sa saison s’effectuerait au bout du banc, ou en G-League, mais il a saisi sa chance, et coup sur coup, il vient de signer 14 points face aux Celtics, puis 15 points face aux Nets. À chaque fois, des victoires, et cette nuit, il a fait très mal aux coéquipiers de Kevin Durant au début du 4e quart-temps.

« Il provoque simplement les choses. Quand il joue, il se concentre sur une seule chose : essayer de gagner. C’est le type de compétiteur qu’il est » apprécie Billy Donovan. « Qu’il marque deux points, ou même aucun, qu’il prenne un tir ou pas, il va essayer d’avoir un impact pour la gagne. »

« Lorsqu’on fait quelque chose qu’on aime, et qu’on s’amuse, c’est là que vos instincts naturels se manifestent »

Cette nuit, Ayo Dosunmu termine avec 15 points, 7 rebonds et le meilleur +/- de la rencontre : +22 ! Un chiffre qui en dit long sur son impact comme joker, et on retiendra son passage au début du 4e quart-temps avec son lay-up avec la faute sur la tête de Joe Harris puis son 3-points dans le corner. À chaque fois, le United Center explose.

« Que coach Donovan me fasse jouer 2 ou 15-20 minutes, j’essaie d’apporter de l’énergie, de l’optimisme et de m’amuser » confie-t-il. « Je crois que lorsqu’on fait quelque chose qu’on aime, et qu’on s’amuse, c’est là que vos instincts naturels se manifestent. J’essaie d’avoir un impact sur le jeu de toutes les manières possibles. »

Evidemment, tout n’est pas parfait, et il se laisse parfois griser par son enthousiasme. On l’a vu prendre un rebond, partir comme une balle vers le cercle et… se dribbler sur le pied ! Mais derrière, il se rattrape et achève les Nets avec un beau panier dans le trafic. Idéal pour que Billy Donovan le sorte sous une standing ovation.

« S’il explose, la foule va s’enflammer, et on s’en nourrit clairement » reconnaît DeMar DeRozan qui va le remplacer pour le money time. Enfant de Chicago, DAyo osunmu apprécie évidemment ce statut de « chouchou », et il savoure ces moments. « Je l’ai clairement vu, et je l’ai ressenti. J’essaie juste de savourer » conclut-il.

À confirmer désormais puisqu’il fait essentiellement le yo-yo depuis le début de saison.