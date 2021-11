Malade, Anthony Davis a donné de sa personne

Orphelin de LeBron James, peu aidé par un Russell Westbrook plombé par son déchet technique (5/15 au shoot, 7 ballons perdus) mais soutenu par un Carmelo Anthony en feu (7/10 à 3-pts), Anthony Davis a réalisé un très gros match contre les Hornets, avec 32 points, 12 rebonds, 5 contres, 4 passes et 3 interceptions.

Une performance remarquable, surtout quand on sait dans quelle condition Anthony Davis a joué. Déjà malade à Portland, où des vomissements l’ont empêché de jouer plus de quelques minutes, l’intérieur des Lakers n’allait pas totalement mieux pour la réception de Charlotte. En troisième quart-temps, il a de nouveau vomi…

« Je le vois et je sais quel joueur il est », livre, admiratif, Carmelo Anthony. « Je ne savais pas qu’il était allé vomir, mais faire ce qu’il a fait, nous aider à gagner le match, ça en dit beaucoup sur lui. On met souvent les athlètes dans des cases, et je sais qu’il n’est pas soft. C’est un dur. »

« Il tient bon et on ne gagne pas ce match sans lui »

Si cette image colle parfois à la peau du champion 2020, c’est parce qu’il est fragile et régulièrement touché par des petits bobos, qui le privent ainsi de quantité de matches durant une saison. Là, notamment à cause de l’absence de LeBron James, il a forcé malgré les alertes de son corps et de son estomac.

« Il doit faire face à pas mal de choses en ce moment », explique Frank Vogel. « Son pouce déjà, et il est clairement malade aussi. Il tient bon et on ne gagne pas ce match sans lui, sans son état d’esprit et son envie d’avancer malgré sa santé. Il a été géant. »

Pourra-t-il porter les Californiens mercredi contre Miami ? « J’ai joué 43 minutes et j’ai 48 heures pour me remettre sur pied. J’espère aller mieux dans les deux jours qui arrivent. Si ce n’est pas le cas, on recommencera ».