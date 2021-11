Coby White se rapproche d’un retour

Comme Pascal Siakam, Coby White est passé sur le billard en juin dernier pour une opération de l’épaule gauche. Si l’intérieur des Raptors vient de revenir, pour le meneur des Bulls en revanche, il va falloir encore patienter.

Mais clairement, d’après Billy Donovan, on se rapproche d’un retour à la compétition puisqu’il s’est entraîné avec contact, en cinq-contre-cinq, avec quelques joueurs seulement et des membres du staff, ce dimanche.

« Il se rapproche encore et encore, jusqu’au point où il pourra s’entraîner totalement », annonce le coach de Chicago à NBC Sports. « Il peut jouer avec du contact et j’aimerais le voir contre les autres joueurs. Il est vraiment très proche d’un retour à l’entraînement. Il a confiance en son épaule. Elle est assez puissante pour supporter les contacts actuellement. »

Aucune date n’est encore donnée, mais Billy Donovan a précisé qu’il comptait bien emmener avec lui Coby White pour le « road trip » à l’Ouest des Bulls dans les prochains jours. Il commence le 12 novembre à Golden State puis se terminera le 19 à Denver, après des matches à Los Angeles, pour affronter les deux franchises locales, et Portland.

Qu’attend l’entraîneur de son meneur de jeu, désormais remplaçant (comme lors de sa première saison) après l’arrivée de Lonzo Ball cet été ?

« Il va apporter du shoot, surtout en sortie de banc », annonce le technicien. « On aura du shooting supplémentaire parmi les remplaçants. Avoir un scoreur de plus, ça apporte du boost à ce groupe-là. Après, je ne sais pas à quoi ça va ressembler car il a manqué l’intégralité de l’été, le training camp, beaucoup d’entraînements et maintenant des matches. Je veux qu’il apporte ses qualités à la création et qu’il soit agressif. »