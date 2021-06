Quatre mois d’absence pour Coby White

A l’image de ses coéquipiers, Coby White avait bien débuté la saison avant de décevoir après le All-Star Game. Pour ne rien arranger, l’arrière des Bulls s’est blessé à l’épaule gauche ce week-end, et la franchise vient d’annoncer qu’il s’était fait opérer, et que son épaule serait réexaminée dans quatre mois. Ce qui nous emmène vers le 10 octobre, et ce qui signifie que White manquera le début des training camps, prévus pour le 28 septembre.

Selon ESPN, qui cite le communiqué des Bulls, White s’est blessé en jouant dans son coin, loin des installations de la franchise. Une tuile dont se seraient bien passés les Bulls alors qu’ils ont raté les playoffs, et qu’ils s’apprêtent à vivre une intersaison agitée avec le cas Lauri Markannen à régler, et la recherche d’un bon meneur de jeu pour épauler Zach LaVine et Nikola Vucevic.

Pour White, titulaire à 54 reprises cette saison, c’est l’impossibilité de s’entraîner cet été, et donc de travailler sur ses points faibles. La saison reprenant le 19 octobre, il y a peu de chances qu’il soit en tenue pour la reprise.