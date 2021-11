Le cinq majeur de la semaine | Kevin Durant, l’éternel métronome

Pour le (déjà) troisième cinq majeur de la semaine, on met à l’honneur les équipes invaincues sur la période.

Le « backcourt » est ainsi celui des Suns. Il faut dire que Devin Booker a retrouvé son adresse et ça fait mal, alors que Chris Paul est passé à la 3e place des meilleurs passeurs de l’histoire cette semaine. Le meneur semble pourtant gêné par son poignet gauche, opéré cet été, et il s’est surtout mis au service de son coéquipier. Ça donne une moyenne de 14.7 passes décisives par match qui emporte la décision face à Jordan Poole, Kyle Lowry ou autres Bradley Beal, Cole Anthony et James Harden qui ont aussi candidaté.

Sur les ailes, Kevin Durant est une évidence tant il est redevenu écœurant, même s’il doit faire attention aux balles perdues. L’autre place a été plus compliquée à attribuer. On aurait pu décaler Luka Doncic pour célébrer son « buzzer beater » face aux Celtics, ou mettre en avant Jimmy Butler ou OG Anunoby. Mais malgré une certaine maladresse, surtout lors des deux derniers matchs, et surtout beaucoup de pertes de balle, on choisit Paul George.

L’ancien des Pacers et du Thunder est le moteur des Clippers en l’absence de Kawhi Leonard, tant en attaque qu’en défense, et il va devoir trouver un équilibre pour ne pas s’épuiser sur la longueur de la saison, mais son impact global est énorme, malgré le déchet, et son équipe a bien rebondi après un démarrage compliqué.

Enfin, sous le cercle, on opte assez logiquement pour Jarrett Allen, même si Joel Embiid n’était pas un mauvais choix et qu’un autre Cavalier, Evan Mobley, était également envisageable.

Comme lors des quatre dernières saisons, vous pouvez voter pour le MVP de la semaine.