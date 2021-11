Les Nets se découvrent des « cols bleus »

L’armada bâtie par les Nets durant l’intersaison en a pris un coup avec l’absence de Kyrie Irving. Toutefois, derrière James Harden et Kevin Durant, le groupe peut compter sur des « role players » de choix, comme Blake Griffin et Patty Mills, deux joueurs d’expérience qui n’hésitent pas à se sacrifier pour le bien du collectif.

« Depuis qu’il nous a rejoints, il est passé d’un joueur All-Star la majeure partie de sa carrière à un « role player » avec nous », a souligné Steve Nash au sujet de Blake Griffin, auteur de son premier double-double de la saison. « Il l’a accepté et on l’a vu notamment en playoffs face à Milwaukee, il a cette capacité incroyable à répondre dans le combat, provoquer des fautes offensives, aller chercher des rebonds, poser de bons écrans, faire toutes les bonnes « petites » choses. Notre groupe doit se comporter comme ça cette année. On n’écrasera pas nos adversaires. C’est la volonté de nos gars de se battre, d’être compétitifs et de le faire ensemble qui a été la clé de notre saison jusqu’à présent ».

Dans le Top 8 des équipes qui font le plus de passes décisives

Vainqueurs sur le parquet de surprenants Raptors cette nuit (103-116), les Nets ont peut-être livré leur match le plus complet. Avec de la défense, un tandem de leaders au rendez-vous, et le reste de l’équipe qui a aussi apporté sa pierre à l’édifice, des deux côtés du terrain.

Blake Griffin a ainsi souligné le bon mouvement du ballon, qui a permis à l’équipe de distribuer 29 passes décisives et à six joueurs de dépasser les 10 points inscrits.

« Les moments où on a pris de l’avance, où on a fait des séries, c’était parce que le ballon bougeait bien. Parfois, les stops défensifs nous permettent de courir. Mais même sur demi-terrain, on a fait bouger le ballon. Il n’y a personne qui l’attrape et va faire la différence tout seul, c’est un mouvement perpétuel. Et c’est dur à défendre. Le ballon trouve toujours les meilleurs joueurs et passe toujours par James et Kevin. Mais il a aussi besoin d’énergie. Je crois qu’on a compris et appliqué ça, depuis à peu près 4-5 matchs », a-t-il expliqué.

Les Nets sont en effet une des équipes des meilleures équipes de la ligue au niveau des passes décisives avec plus de 24 en moyenne par match (8e). On est donc loin de l’équipe qui abuse du jeu en isolation pour ses deux stars.

Le « BCB », un club prestigieux qui met en avant la défense

Avec Kyrie Irving sur la touche, Patty Mills est lui aussi devenu un pion essentiel du dispositif de Steve Nash. Pour lui, les Nets doivent garder cet esprit de sacrifice afin de mettre en avant l’objectif commun.

« Ce soir, ce qui a fait la différence a été la confiance que chacun a eu en l’autre pour faire la bonne action, laisser passer une bonne opportunité de tir pour en avoir une encore meilleure. C’est quelque chose qui se construit avec le temps, qui s’installera au fur et à mesure qu’on joue ensemble. C’est bien de voir notre nombre de passes décisives ce soir, surtout face à une équipe comme ça » a notamment expliqué le feu follet australien.

La défense a aussi été au rendez-vous, et Blake Griffin s’est même permis une petite note d’humour en annonçant officiellement l’intégration de Patty Mills à son « Blue Collar Boys Club » (le club des cols bleus).

« Je me suis demandé s’ils n’avaient pas eu la mauvaise adresse, car je ne voyais rien dans mes emails », a surenchéri le meneur, qui a multiplié les bonnes séquences défensives depuis quelques matchs. « De manière plus sérieuse, c’est quelque chose sur lequel on peut vraiment s’appuyer. On le voit quand on joue de cette façon. Quand on voit Blake Griffin se jeter sur tous les ballons, sacrifier son corps pour le bien de l’équipe, ça nourrit l’énergie du reste du groupe et ça peut être communicatif. Kevin a aussi provoqué un passage en force, et d’autres gars se mettent aussi à le faire. On commence à trouver notre identité sur cet côté du terrain ».

À ce rythme là, même Kevin Durant pourrait finir par intégrer le fameux club « BCB » de Blake Griffin !

« On a noté et on apprécie son engagement pour provoquer des passages en force. Je ne sais pas s’il sait que le processus prend du temps. On l’apprécie en tant que prospect, mais il doit en faire encore un peu plus. Il n’y a pas de chemin facile pour intégrer le Blue Collar Boys Club », a conclu Blake Griffin, hilare.