Joel Embiid a failli arracher la tête de Lonzo Ball

Au propre comme un figuré, il s’en est fallu d’un cheveu que Lonzo Ball ne se prenne un énorme crochet de Joel Embiid, avec les conséquences dramatiques que cela aurait pu avoir…

On est à quarante secondes de la mi-temps entre les Bulls et les Sixers, et après un « move » raté face à Nikola Vucevic, le pivot camerounais balance son bras de frustration. Un énorme crochet qui touche la tête du meneur !

Le joueur des Bulls est presque déséquilibré, et les arbitres n’ont pas d’autre alternative que de siffler une faute technique à Joel Embiid pour ce geste de frustration. Doc Rivers est furieux. Le pivot assure que c’est involontaire, mais les arbitres visionnent l’action pour savoir si ça mérite même une expulsion…

Finalement, le Camerounais s’en sort bien, et on l’a vu discuter avec Lonzo Ball pour s’excuser. Souriant, le meneur de Chicago n’en a pas fait des tonnes, et tout est rentré dans l’ordre. « Il n’a pas essayé de le toucher. Il était frustré et il a juste balancé ses bras » témoigne Zach LaVine. « Heureusement, Lonzo a esquivé. »

Heureusement…