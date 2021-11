Doc Rivers perd son meilleur contreur et intercepteur

La revanche entre les Bulls et les Sixers perd de son intérêt au fil des heures puisque le staff médical de Philadelphie a annoncé que Matisse Thybulle était placé à l’isolement pour suivre le protocole sanitaire lié au Covid-19. Le meilleur intercepteur et contreur des Sixers rejoint ainsi Tobias Harris et Isaiah Joe à l’isolement, et Doc Rivers n’a pas été surpris en apprenant la nouvelle, même si ça l’agace.

« On savait que ça allait arriver… » a reconnu le coach de Philly au sujet de Thybulle, considéré comme cas contact. « Nous pensions que ça arriverait, même si franchement, on ne pensait pas vivre ça. Mais c’est comme ça. Franchement, je pense que c’était évitable. Je ne suis pas satisfait de cette décision, mais c’est comme ça, et il faut faire avec. C’est ce que je répète aux gars… Même en protestant, on doit faire avec, et on en paie le prix ce soir. »

La bonne nouvelle, c’est que deux joueurs pourraient effectuer leur retour. Il s’agit de Danny Green et de Furkan Korkmaz, présents tous les deux au shootaround ce samedi. Les deux sont tout de même incertains, et s’ils devaient déclarer forfait, Rivers n’aurait que huit joueurs en tenue pour affronter les Bulls.