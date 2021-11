Sur les trois premiers matches de la saison, Steve Nash avait globalement fait le choix de se passer de Bruce Brown. Il avait ainsi joué moins de quatre minutes lors de la première rencontre, puis n’avait carrément pas foulé le parquet dans la deuxième. Le troisième enfin, il avait eu droit à 27 minutes, mais en sortie de banc. Le bilan ? Deux défaites pour une victoire pour les Nets, et c’était sans Brown…

Puis le coach de Brooklyn a décidé de le réintégrer dans le cinq majeur. Et ça change tout : cinq victoires en six rencontres depuis, et même quatre succès de rang actuellement. Ses 7.5 points et 3.3 rebonds de moyenne durant cette série de victoires ne reflètent pas réellement son impact. En revanche, son +/- le fait bien mieux : + 34 !

Alors, Bruce Brown, indispensable à Brooklyn ?

« On savait que Bruce allait revenir dans la rotation », a commenté Nash, comme pour se justifier, dans les colonnes du New York Post. « On sait ce qu’il peut apporter. Le training camp a été court et on voulait plus d’informations sur notre groupe, avec une formation de grande taille, avec des combinaisons de joueurs. Pour voir à quoi ça pouvait ressembler. C’est comme ça qu’on a abordé les deux premiers matches. On connaît les qualités de Bruce, sa passion, son cœur, son énergie, sa polyvalence. »

« Nash m’avait dit d’être patient »

Le joueur savait-il, lui aussi, qu’il allait avoir de nouveau sa chance ou a-t-il douté après les premiers jours de compétition loin des parquets ? « Nash m’avait dit d’être patient. Je n’étais pas du tout inquiet. »

Avec seulement 96.7 points encaissés de moyenne depuis quatre matches, Kevin Durant et ses coéquipiers ont montré les muscles en défense. Brown y est pour quelque chose évidemment, comme toujours avec son activité, tout comme en attaque. Car avec ses déplacements et ses écrans, il est parfait pour créer des espaces dans le système de Nash.

« J’aide vraiment l’attaque, en permettant à l’équipe d’avoir des shoots faciles et des tirs ouverts pour James Harden et Joe Harris », déclare-t-il. « Je pose des écrans pour Durant et Harris dans les coins. » Un travail comparable à celui d’un… intérieur, comme on l’avait souligné la saison passée.