Le plein d’émotions pour le retour à la maison de Kevin Pangos

Joueur d’élite sur le continent européen ces dernières années, Kevin Pangos a enfin réussi à faire le grand saut cette saison en intégrant le roster des Cavs. A 28 ans, le meneur a donc pu réaliser son rêve en évoluant en NBA.

Cette nuit, il a réalisé un autre accomplissement qui lui tenait à cœur, revenir chez lui à Toronto en qualité de joueur NBA. Originaire de Holland Landing, petite bourgade située à 60 kilomètres au nord de la capitale de l’Ontario, Kevin Pangos allait soutenir les Raptors dans sa jeunesse.

« Lorsque le calendrier est sorti, toute ma famille et tous mes amis m’ont envoyé des messages pour me dire : « Novembre, tu es là », alors c’est quelque chose qui a attiré mon attention très tôt. Je ne suis pas beaucoup retourné à Toronto avec tout ce qui s’est passé, mais c’est vraiment agréable de rentrer à la maison et de jouer dans la salle je voudrais encore appeler le ‘Air Canada Centre’, mais si ce n’est plus le cas », a-t-il déclaré avant la rencontre. « Je me souviendrai probablement de l’époque où, enfant, je regardais les Raptors. Nous sommes allés voir une petite dizaine de matchs là-bas. J’ai regardé Kobe une fois, LeBron, Nash, donc ce sera cool d’entrer dans cette salle en portant un maillot NBA, c’est clair ».

Malheureusement, il n’est pas entré en jeu, et ses amis et sa famille ont dû être bien déçus… Mais tout le monde a pu se consoler avec la nouvelle victoire des Cavs, la sixième en dix matchs, et la 3e de suite. Pangos a même eu le droit à un petit clin d’œil sur les écrans principaux de la Scotiabank Arena lors d’un temps mort en première mi-temps.

La NBA, un rêve longtemps resté inaccessible

Ce retour au pays a aussi été l’occasion de mesurer le chemin parcouru depuis plus de dix ans. De se rappeler les bons moments, comme lorsqu’il était le leader la sélection nationale canadienne U16 aux côtés d’Andrew Wiggins et Anthony Bennett, ou ses quatre années passées à Gonzaga (2011-2015) avant d’entamer sa carrière professionnelle en Europe.

Les moins bons aussi, comme lorsqu’il a vu bon nombre de ses petits camarades intégrer la NBA sans que lui n’y parvienne. Une situation qui a eu tendance à le frustrer jusqu’à ce que le déclic n’intervienne.

« Au début, c’était difficile. Je pense que tout le monde regarde sa situation et pense qu’il mériterait d’être en NBA, mais quand vous prenez du recul et que vous regardez l’ensemble, il y a un nombre extrêmement limité de gars qui y arrivent, contre des milliers chaque année qui veulent percer. Tout le monde peut croire qu’il peut y arriver, mais la vérité est qu’il n’y a tout simplement pas assez de places », a-t-il estimé. « Il m’a fallu du temps pour m’en rendre compte et ne pas me demander pourquoi je ne suis pas là et pourquoi les autres y sont, mais plutôt me demander ce que je devais faire pour y arriver. Et quand j’ai fait ça, tout a changé pour moi. J’ai réalisé que si j’étais censé être en NBA, j’y aurais été. Mais je n’y étais pas. Donc j’ai dû changer mes habitudes, mes routines, mon état d’esprit, tout. Toutes les difficultés que j’ai rencontrées, les hauts et les bas, m’ont aidé à devenir un meilleur joueur et une meilleure personne. J’ai grandi à travers tout ça ».

Pas le moment de lever le pied

Passé par le Zalgiris Kaunas, le FC Barcelone et auteur d’une belle saison 2020-2021 au Zénit de Saint-Petersoubourg, Kevin Pangos est un meneur aguerri, mais son entrée en matière en NBA s’est faite en douceur. Resté sur le banc cette nuit, il n’a pour l’instant joué que 8 minutes en trois matchs sur le début de saison régulière des Cavs.

La situation n’est pas idéale puisque Cleveland a recruté Ricky Rubio pour encadrer Darius Garland et Collin Sexton, qui incarnent l’avenir de la franchise. Mais rien ne viendra entamer le moral de Kevin Pangos, qui vit son rêve éveillé et compte bien donner du fil à retordre à ses coéquipiers pour gagner sa place sur le terrain.

« Honnêtement, c’est tout nouveau pour moi, je n’ai jamais eu affaire à quelque chose comme ça dans ma carrière. Mais ce n’est pas quelque chose qui me choque », a-t-il expliqué. « Je savais que je m’engageais dans cette voie, donc ce n’est pas comme si j’étais résigné. Je suis excité par ce défi. Donc je vais prendre ça au jour le jour et faire tout ce que je peux pour apporter à cette équipe », a-t-il poursuivi, ajoutant un exemple édifiant pour expliquer sa motivation. « Tous les jours pendant six ans, je ne mens pas, je vérifiais les feuilles de stats de la NBA pour voir comment les gars s’en sortaient, comment les équipes s’en sortaient, et je me disais : « Comment vais-je y arriver ? ». Pendant six ans, je n’ai pensé qu’à ça. Tout ce que j’ai essayé de faire, c’était avec cet objectif en tête ».

Cette saison, les Cavaliers doivent rejouer une fois à Toronto. Ce sera le 25 mars prochain. Espérons pour Pangos et ses proches qu’il aura droit à quelques minutes de jeu…