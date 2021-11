Pascal Siakam de retour la semaine prochaine ?

Il ne reste plus que quelques jours à attendre avant de voir la saison de Pascal Siakam commencer enfin. Opéré d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche en juin dernier, le champion 2019 pourrait revenir la semaine prochaine a annoncé Nick Nurse.

« Il se rapproche chaque jour un peu plus », explique le coach des Raptors à Sports Net. « Tout est bien vérifié et il coche toutes les cases. Il est même un peu en avance sur son calendrier. Je l’imagine bien sur le terrain la semaine prochaine. Il s’entraîne avec contact depuis une semaine maintenant. Il a aussi fait quelques passages avec l’équipe de G-League. »

Dès lors, quelle date pour le premier match de Siakam ? La semaine prochaine, les Raptors joueront à Boston et Philadelphie le mercredi et jeudi, avant une réception de Detroit le samedi soir. Nurse profitera donc du début de semaine sans match pour organiser un long entraînement où il pourra ainsi juger de la forme de son intérieur, avant de le lancer.

Pascal Siakam getting some work in before the game pic.twitter.com/NiWdiwFWuZ

— William Lou (@william_lou) November 5, 2021