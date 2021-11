Pascal Siakam finalement de retour ce dimanche !

Opéré d’une déchirure du labrum de l’épaule gauche en juin dernier, le champion 2019 va finalement revenir plus tôt que prévu. La veille, son coach Nick Nurse avait évoqué un retour imminent, Pascal Siakam s’étant plutôt bien débrouillé à l’entraînement ces derniers jours.

« Il se rapproche chaque jour un peu plus », explique le coach des Raptors à Sports Net. « Tout est bien vérifié et il coche toutes les cases. Il est même un peu en avance sur son calendrier. Je l’imagine bien sur le terrain la semaine prochaine. Il s’entraîne avec contact depuis une semaine maintenant. Il a aussi fait quelques passages avec l’équipe de G-League. »

Finalement, le coach des Raptors a anticipé sa propre prédiction puisque l’intérieur camerounais a finalement été déclaré apte à fouler à nouveau le parquet de la Scotiabank Arena à l’occasion de la réception de Brooklyn ce dimanche ! Nick Nurse a ajouté qu’il ne savait pas encore si Pascal Siakam allait débuter dans le cinq majeur ou pas, mais en revanche, on sait que son temps de jeu sera limité pour retrouver progressivement sa meilleure forme.

Le retour du leader des Raptors devrait en tout cas constituer un formidable coup de boost a une équipe qui déjoue tous les pronostics sur ce début de saison avec déjà six victoires en dix matchs.

Pascal Siakam getting some work in before the game pic.twitter.com/NiWdiwFWuZ

— William Lou (@william_lou) November 5, 2021