Dix avant la LeBron 19, c’était l’époque de la LeBron 9 ! LeBron James était déjà au sommet au sein des « Three Amigos » de Miami. Nike avait alors concocté un modèle unique, en référence à l’album « Watch The Throne » sorti par Kanye West et Jay-Z en 2011, et dont le titre résonnait plutôt bien avec la domination du King à cette époque.

Très peu de modèles de cette version sur mesure avaient finalement été produits, certains s’étant vendus à plus de 10 000 dollars. À l’occasion de ses dix ans, Nike s’apprête à ressortir la LeBron 9 « Watch The Throne » pour le grand public cette fois. Au-delà de son empeigne en noir et or, des lacets et de l’intérieur du col habillés de motifs floraux, c’est la gravure dorée, présente sur la languette et conçue par Riccardo Tisci de Givenchy qui intrigue.

La date de sortie n’a pas été révélée, mais le modèle pourrait sortir avant 2022. Le prix est annoncé à 200 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 3 « Pine Green » revêtue de cuir nubuck noir enduit et qui présente des détails Vert pin tendance pour commencer cette nouvelle saison. Livraison offerte.