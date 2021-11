L’air de Floride a transformé les Celtics

79 points encaissés face au Magic. Puis surtout 78 points encaissés face au Heat. Le tout pour deux victoires en deux soirs. Il y a encore une semaine, personne n’imaginait les Celtics capables de sortir de telles prestations. Et pourtant, le Boston d’Ime Udoka s’est révélé lors de ce séjour en Floride, et la fessée infligée au Heat peut provoquer un déclic. D’autant qu’elle a été acquise grâce au banc, un soir où le duo Brown-Tatum est passé au travers (8 sur 27 aux tirs).

« On a le sentiment que chaque match est important, et il s’agit juste d’apporter de l’aide en sortie de banc et d’apporter de l’énergie » explique Romeo Langford. « On savait qu’un deuxième soir de back-to-back, on devait en faire un peu plus car les titulaires seraient un peu fatigués. Ce soir, tout le monde était concentré, et chacun a défendu sur l’ensemble de chaque possession. On ne voulait pas donner de seconde chance. »

Si Boston a surpris le Heat, c’est essentiellement grâce à ses remplaçants avec Langford donc, mais aussi Aaron Nesmith et Dennis Schroder. Ils ont apporté de l’envie et de l’énergie, mais aussi et surtout de la défense.

« En défense, c’est exactement ce à quoi on souhaite ressembler »

« Ces gars ont bien joué, et on a pu enlever des minutes aux titulaires, surtout en back-to-back » apprécie Ime Udoka. « À un moment, nous aurions pu remettre Jayson, mais on est resté avec ces jeunes qui tournaient bien. Ils étaient si bons en défense qu’on n’a pas voulu casser le rythme de ce groupe ».

Leader de cette « second unit », Dennis Schroder assure qu’il était serein malgré les mauvais résultats qui s’enchaînaient dans le Massachusetts. « Tout le monde paniquait après sept matches… Mais au final, on essaie juste de progresser de match en match, et de le faire jusqu’à ce que les matches comptent vraiment. On essaie d’assembler les pièces d’un puzzle et on avait évidemment besoin d’un match comme ça. »

Alors qu’ils avaient encaissé 128 points face aux Bulls lundi soir, les Celtics ont maintenu leurs adversaires sous les 80 points deux soirs de suite. C’est une première en NBA depuis 2018. « En attaque, je ne dirais pas que c’est ce qu’on souhaite faire. Mais en défense, c’est exactement ce à quoi on souhaite ressembler » conclut Ime Udoka.

À confirmer samedi soir, du côté de Dallas.