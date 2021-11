Les Celtics éteignent le Heat avec la manière

Dur retour à la réalité pour le Heat, considéré comme la meilleure équipe de la ligue depuis deux semaines. À domicile, face à des Celtics pourtant en « back-to-back » et en manque de repères collectivement, la franchise floridienne a effectivement livré sa pire prestation de la saison, s’inclinant à l’arrivée d’une vingtaine de points (95-78).

Ce sont globalement tous les joueurs de Miami qui sont passés à côté de leur match, et surtout de leur second quart-temps, aujourd’hui, tandis que ceux de Boston, pas forcément irréprochables en attaque, ont parfaitement su profiter de la maladresse de leurs adversaires, qu’ils ont cependant su provoquer avec une étouffante défense.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un second quart-temps à sens unique. Dominé 33 à 9 (!) par Boston, ce deuxième acte a été un véritable massacre. En tête 28-21, Miami s’est totalement effondré pendant le repos de Jimmy Butler et Duncan Robinson, concédant un 10-1 des remplaçants adverses (dont Aaron Nesmith). Leur retour n’a pourtant rien changé, les Celtics réussissant ensuite un nouveau « run », de 15-2, pour s’envoler au score, malgré un Jayson Tatum à 0 point. Collectivement justes et impressionnants en défense, les hommes d’Ime Udoka ont notamment provoqué 10 pertes de balle du Heat, en plus de le limiter à 3/13 aux tirs et 0/6 à 3-points !

— Une soirée à oublier pour Miami. Symbolisée par cet affreux deuxième quart-temps, la déroute du Heat se traduit évidemment dans les chiffres, sur l’ensemble de la partie. En témoignent, bien sûr, ses pourcentages de réussite aux tirs (35%) et à 3-points (22%), ainsi que son total de points marqués (78), mais aussi son faible ratio passes décisives / pertes de balle (18/18). Et pour ne rien arranger, Kyle Lowry s’est également blessé à la cheville en fin de troisième quart-temps, sur un contact avec son coéquipier Duncan Robinson. Décidément, quand ça ne veut pas…

— Boston peut construire à partir de son « road-trip » en Floride. Doublement victorieux de leur « back-to-back » à Orlando puis Miami, les Celtics se sont rassurés collectivement, eux qui avaient déjà dû organiser une réunion entre joueurs, afin de mettre les choses au clair après leur entame ratée (deux victoires en sept matchs). Et, comme souvent dans ce genre de situation, ils ont fait bloc en resserrant leur défense (79 puis 78 points concédés), pour finalement décrocher deux précieux succès sur la route. Si tout n’est pas encore parfait, notamment en attaque, les C’s peuvent entrevoir l’avenir un peu plus sereinement.

TOPS/FLOPS

✅ Le trio Schröder – Langford – Nesmith. Inspirés en sortie de banc, les trois joueurs de Boston ont boosté leur équipe aujourd’hui, apportant respectivement 14, 12 et 13 points. Dans le second quart-temps, ce sont d’abord eux qui, à tour de rôle, ont instigué cet énorme « run » de 25-3 en faveur des Celtics. Puis, dans le troisième quart-temps, ils n’ont cette fois-ci pas manqué de refroidir le Heat et sa FTX Arena, quand la franchise floridienne est revenue à -8 (56-64) au tableau d’affichage. À l’arrivée, ils terminent tous avec un +/- ultra-positif : +26 pour Dennis Schröder, +25 pour Romeo Langford et +15 pour Aaron Nesmith !

⛔ Tyler Herro. Incandescent depuis le début de saison, le 6e homme du Heat a été violemment ramené sur Terre, à l’instar de tout Miami. Incapable de trouver son rythme au shoot (3/11, dont 0/4 à 3-points), et donc de monter en température, ce qui aurait d’ailleurs fait un bien fou aux hommes d’Erik Spoelstra, le joker floridien a finalement beaucoup plus handicapé son équipe qu’il ne lui a fait du bien, comme le prouve son horrible +/- de -32 ! Tout l’inverse de ses homologues remplaçants de Boston.

LA SUITE

Miami (6-2) : réception de Utah, dans la nuit de samedi à dimanche (00h30).

Boston (4-5) : déplacement à Dallas, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).