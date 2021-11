Le MVP de la nuit | Le culot de Shai Gilgeous-Alexander

C’est le shoot de la nuit. Le Thunder est lancé dans une folle remontée depuis le deuxième quart-temps, et à 80 secondes de la fin, il mène de trois points (98-95). La balle à Shai Gilgeous-Alexander. Face à lui, Avery Bradley, le meilleur défenseur des Lakers sur les extérieurs. Le jeune arrière du Thunder passe la ligne médiane, et là, les deux pieds sur le logo, il balance une bombe qui fait mouche ! Il donne six points d’avance, et il vient surtout d’assommer les Lakers. Frank Vogel prend même un temps-mort.

« Je l’ai simplement senti… Habituellement, je ne prends pas ce type de shoot en match, mais c’est quelque chose que je travaille à l’entraînement » raconte SGA. « Ce n’était pas un shoot de dingue pour moi. C’est juste que je me sentais bien pour le prendre. »

Un tir symbole de l’enthousiasme et de l’envie du Thunder qui n’a jamais baissé les bras cette nuit, mais aussi du talent de Shai Gilgeous-Alexander. Signé au maximum, l’ancien arrière des Clippers fait partie des meilleurs joueurs de sa génération, mais il évolue dans l’anonymat d’une franchise en reconstruction. Mais pour rappeler qu’il a un talent énorme, rien de tel qu’une belle prestation face aux Lakers, dans une salle qu’il connaît très bien.

« On respecte leur talent, mais on veut prouver des choses » explique SGA. « Ils possèdent une équipe avec de nombreux joueurs qui ont fait beaucoup de bonnes choses, et mais on veut se prouver des choses et être compétitifs. »

Auteur de 28 points, 6 rebonds et 3 passes, Shai Gilgeous-Alexander inscrit 11 points dans le dernier quart-temps à 100% aux tirs, tout en délivrant quatre passes. Outre son 3-points du logo, on retiendra aussi ce slalom où il élimine quasiment, un à un, tous les Lakers pour inscrire un « circus shot », mais aussi cette passe laser dans le dos de la défense pour le dunk de la victoire de Lu Dort.