Une Forum Low estampillée Trae Young et « So So Def »

Les deux coloris de la Trae Young 1 version « So So Def » sortiront en bonne compagnie ce vendredi. adidas a en effet dévoilé une nouvelle Forum Low qui sortira également ce vendredi pour fêter cette collaboration inédite entre le meneur des Hawks et le label musical historique d’Atlanta, fondé par Jermaine Dupri.

Les deux coloris de la Trae Young 1 à la sauce « So So Def » ont inspiré cette Forum Low, avec du noir et blanc sur la tige et les motifs à l’avant de la chaussure d’un côté mais aussi l’accroche du scratch en vert et la semelle extérieure qui ressort en orange tout comme les logos adidas et « So So Def », respectivement au niveau de la cheville et du talon. Celui de Trae Young apparaît en noir sur la languette.

Cette Forum Low sera vendue à 100 dollars.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Air Jordan 3 « Pine Green » revêtue de cuir nubuck noir enduit et qui présente des détails Vert pin tendance pour commencer cette nouvelle saison. Livraison offerte.