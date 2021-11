Fred VanVleet assume son rôle de leader des Raptors

Ils ne font pas de bruit, mais les Raptors sont actuellement l’équipe la plus en forme de la ligue, avec cinq victoires consécutives (Pacers x2, Magic, Knicks et Wizards). Et si Scottie Barnes (toutefois blessé) ou OG Anunoby font beaucoup parler d’eux jusqu’à présent, l’autre homme fort de la franchise canadienne est Fred VanVleet.

Sans Kyle Lowry, parti du côté du Heat, « FVV » était particulièrement attendu au niveau du leadership cette saison. S’il a connu un léger retard à l’allumage (11.5 points de moyenne sur ses deux première sorties, à 27% aux tirs et 21% à 3-points), le meneur de Toronto s’est parfaitement repris ensuite, affichant depuis des statistiques de 20.9 points, 5.7 rebonds, 7.4 passes (pour 3.1 pertes de balle) et 1.3 interception par rencontre, à 49% aux tirs et 39% à 3-points.

Et depuis cinq matchs (tous victorieux, donc), Fred VanVleet s’impose davantage comme le leader des Raptors, apportant sa sérénité et sa maîtrise du jeu placé, au sein de cette équipe qui évolue sur un rythme assez lent (29e au rythme, avec 98 possessions par match). Mais qui, surtout, progresse dans ce domaine.

« Ça vous aide toujours quand vous avez un joueur comme Fred [VanVleet] qui peut contrôler le tempo », jugeait à ce propos Nick Nurse. « Il prend les bonnes décisions. Il score aussi, bien sûr, mais il trouve également ses coéquipiers. [Hier soir], il a servi Khem [Birch] à quelques reprises sur pick-and-roll, il a servi des joueurs qui coupaient vers le panier, il a servi ses shooteurs en ressortant le ballon à 3-points… Il a vraiment fait du bon travail, quand il a fallu exécuter des systèmes en sortie de temps-mort. Il a vraiment été bon. »

Toronto réussit sa transition à la mène

En déplacement à Washington la nuit dernière, Toronto s’est effectivement appuyé sur un super Fred VanVleet pour décrocher une quatrième victoire de rang (pour aucune défaite) à l’extérieur. Il s’agit tout simplement du meilleur départ de la franchise canadienne, loin de ses bases. Et le « combo-guard » de 27 ans a joué un grand rôle dans ce précieux succès, compilant 33 points et 6 passes (en 43 minutes !) contre les joueurs de la capitale.

Sûr de sa force, l’ancien pensionnaire de l’université de Wichita State n’a en prime jamais paniqué quand les Wizards se montraient menaçants, dans les troisième et quatrième quarts-temps. En témoignent ses 22 points inscrits après la pause, plusieurs d’entre eux étant survenus quand le reste de ses coéquipiers étant dans le dur. Et le « combo-guard » de 27 ans a notamment pu faire admirer ses progrès à mi-distance, lui qui est désormais attendu dans cette zone du terrain, depuis qu’il est amené à organiser le jeu des champions 2019 à plein temps.

Dans sa sixième saison NBA, Fred VanVleet continue en tout cas de découvrir ce qu’implique de jouer au sein d’un jeune groupe en reconstruction. Forcément, dans un tel contexte, cette série de victoires a une saveur particulière aux yeux de celui qui possède le plus gros temps de jeu de la ligue (39 minutes en moyenne).

« Je ne prends rien pour acquis et c’est ça la beauté d’être dans une jeune équipe, car vous pouvez profiter de ces victoires ainsi que de votre croissance », confiait-il, concernant le bon démarrage des siens (bilan de 6-3 après neuf matchs), qui s’apprêtent à jouer Cleveland, Brooklyn, Boston et Philadelphie lors des sept prochains jours.