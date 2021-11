Le MVP de la nuit | Chris Paul sur le podium des meilleurs passeurs de l’histoire

Il était déjà devenu le premier joueur à compiler 20 000 points et 10 000 passes. Cette nuit, face aux Pelicans, Chris Paul a doublé Mark Jackson puis Steve Nash pour intégrer le Top 3 des meilleurs passeurs de l’histoire.

C’est sur une offrande pour un 3-pts de Jae Crowder, dans le deuxième quart-temps, que le meneur a effacé le Canadien. Avec ses 18 passes décisives du soir, il totalise désormais 10 346 offrandes en carrière. Seuls John Stockton (15 806) et Jason Kidd (12 091) sont désormais devant lui mais ils seront compliqués à aller chercher.

« Je suis reconnaissant et je remercie Dieu pour cette chance », a réagi CP3. « Je le dis tout le temps, ce n’est pas seulement le fait d’être dans une équipe ni même le fait d’être encore dans la ligue, mais juste de pouvoir encore jouer. Il ne faut pas prendre cela pour acquis. »

Ambitieux, Chris Paul explique qu’il visait carrément la première place du classement à son arrivée en NBA…

« J’ai regardé cette liste quand je suis arrivé dans la ligue et quand j’ai vu ce John Stockton, je me suis dit : ‘Je vais l’avoir’. Mais cet espoir a pris le large. Il est déjà parti il y a un certain temps, quand j’ai commencé à manquer tous ces matchs », continue Chris Paul en riant. « Mais être troisième et pouvoir encore jouer, j’en suis reconnaissant alors que j’ai encore du chemin à parcourir ».

Rattraper John Stockton est mission impossible pour Chris Paul, désormais âgé de 36 ans. Il y a en effet 5 460 passes d’écart et à son rythme en carrière de 9.4 passes décisives par match, il faudrait à Chris Paul 580 matchs pour rattraper la légende de Salt Lake City, soit plus de sept saisons complètes de 82 matchs…

Néanmoins, atteindre le podium est déjà une sacrée performance.

« Nous continuons d’agir comme si c’était normal », a expliqué Devin Booker sur la réaction des Suns après la rencontre. « Nous allons dans les vestiaires en disant : ‘Oh, tu as dépassé Steve Nash, Mark Jackson. Tiens, la balle du match’. Mais c’est plus grand que ça. C’est énorme. Évidemment, je savais qu’il allait s’en rapprocher aujourd’hui et il a dépassé ça largement. Je suis juste heureux d’en faire partie ».