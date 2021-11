Lorsque le Memphis de Penny Hardaway se présentait dimanche face à Lane College pour un match amical de présaison, en NCAA, le public local piaffait d’impatience d’assister aux grands débuts du nouveau et très attendu joueur des Tigers, Emoni Bates (2m06, 86kg).

Parmi ces fans, Ja Morant, assis au premier rang pour ne rien manquer des premiers pas de son protégé.

« Il m’a simplement dit qu’il allait me prendre sous son aile », révèle Emoni Bates dans le Commercial Appeal. « On discute hors terrain. C’est mon gars. Je le vois comme un grand frère. Il me parle. Même aujourd’hui quand on jouait, il me disait comment faire les bonnes lectures, ce genre de choses. Il me parlait, simplement pour que je reste dans mon match, que je trouve les joueurs ouverts. »

Après avoir raté une première occasion de jouer face à LeMoyne-Owen à cause d’une petite douleur au bassin, Emoni Bates a bel et bien pu se dégourdir les jambes face à Lane, une équipe de Division II, facilement battue (88-49), avec 12 points en 21 minutes.

« Je sais que je vais le recroiser bientôt dans la Ligue »

Plutôt listé comme un ailier avec ses 2m06, Emoni Bates est en fait en train de changer de poste sous la houlette de coach Hardaway qui veut le tester en meneur de jeu. Avec Ja Morant, le freshman de 17 ans dispose d’un mentor idéal alors que la star des Grizzlies affole les compteurs en ce début de saison NBA.

« C’est le basket. Tu établis des relations avec des gars dans le monde du basket », avance simplement Ja Morant. « Tout le monde se connaît. Comme il a été très demandé dans sa période de recrutement, j’ai commencé à le suivre car j’aimais bien son jeu. Et lui m’a suivi en retour. On a commencé à discuter après ça. C’est un bon gars et il veut toujours apprendre et progresser. Il m’a envoyé un message pour savoir ce qu’il pouvait améliorer. Et puis hier, il m’a de nouveau envoyé un message pour dire qu’il avait un match à 13h. J’ai répondu que je serai là. »

Déjà présent pour son premier entraînement avec les Tigers, Ja Morant a aussi invité son « petit frère » à manger chez lui, preuve (s’il le fallait) qu’il prend très au sérieux son rôle de mentor avec Emoni Bates. Tous deux lancés dans leur progression respective vers le plus haut niveau possible, dans la même ville de Memphis, Emoni Bates et Ja Morant ne sont pas près de se quitter de sitôt…

« Il est comme un petit frère », conclut Ja Morant. « La situation avec Emoni est différente [de celle que j’ai avec d’autres jeunes joueurs]. On a une relation plus profonde. Tout ce que je peux faire pour l’aider, je le ferai. Je sais que je vais le recroiser bientôt dans la Ligue. Je vais simplement continuer à être là pour lui. »