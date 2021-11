Des images officielles et une date de sortie pour la Air Jordan 9 « Chile Red »

Les premières images de la Air Jordan 9 « Chile Red » avaient aiguisé l’appétit des « Sneakers addict » adeptes des modèles « flashy ». Alors que la paire était attendue pour la fin de l’année 2021, « Jordan Brand » a finalement repoussé la date de sortie au 25 février prochain.

Une annonce qui a été complétée par des images officielles à couper le souffle, sur lequel on peut admirer ce modèle « rouge piment » avec un rouge vif pour recouvrir les parties en cuir verni et la semelle intermédiaire. Seuls les œillets, la semelle extérieure, la tirette et le talon ressortent en noir, avec le numéro 23 bien visible sur le talon.

À noter que la paire, annoncée à 190 dollars, sera disponible en taille adulte et enfant.

(Via SneakerNews)

—

