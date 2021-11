La NBA dévoile tous les maillots « City Edition »

On connaissait déjà celui des Sixers depuis quelques jours, et la NBA vient désormais de dévoiler tous les maillots « City Edition » des trente franchises pour cette saison. Et comme pour Philadelphie, beaucoup d’équipes ont opté pour une touche rétro, qui va avec le 75e anniversaire de la ligue.

On pense à Atlanta, Houston, Dallas, Toronto, Minnesota ou encore Washington et Brooklyn, dont les designs rappelleront des souvenirs aux plus anciens. Les Suns, eux, ont conservé le style « The Valley » de la saison passée.

Pour rappel, le site Locker Vision permet de voir les tenues de chaque équipe pour chaque rencontre de la saison.