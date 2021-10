Avec un très bon Luka Doncic, les Mavericks assurent face aux Kings

Parmi les bonnes surprises de ce début de saison, les Kings ont vendu chèrement leur peau sur le parquet de Dallas. Mais les Texans n’ont rien lâché, avec une rotation qui a tenu la route derrière Luka Doncic. Les Mavs ont démarré fort avec Luka Doncic à la baguette pour faire briller le trio Hardaway-Kleber-Powell de loin avant de scorer à son tour pour lancer les siens (17-3).

Passés à +15 après un lay-up de Maxi Kleber (22-7), les locaux ont ensuite pu compter sur Jalen Brunson et Frank Ntilikina en sortie de banc pour répondre à l’impact de la paire Mitchell-Haliburton (31-22), Avec l’aide de son duo Barnes-Thompson, Sacramento s’est toutefois accroché pour passer un 10-2 et revenir à -1 (33-32).

Tout était à refaire pour les Texans, obligeant Doncic à relancer la machine avec quatre points, deux délices de passes pour Dorian Finney-Smith et Tim Hardaway Jr puis une interception qui a amené un panier de Finney-Smith en transition (44-37). Le Slovène a poursuivi son show avec trois paniers et un contre qui ont permis aux siens de rester en tête à la pause (53-47).

Luka Doncic du logo

Tour à tour, Richaun Holmes et Harrison Barnes ont confirmé la bonne impression laissée par les Kings après leur entame ratée, Barnes allant jusqu’à claquer un dunk pour faire brièvement passer Sacramento en tête (59-60). Cette fois, c’est Ntilikina qui a pris ses responsabilités en enchaînant un floater, un 3-points et une passe décisive pour Reggie Bullock pour refaire un écart en fin de quart-temps (82-72).

Les hommes de Jason Kidd pensaient tenir le bon bout jusqu’à ce que Tyrese Haliburton et Buddy Hield par deux fois règlent la mire à 3-points pour ramener une fois de plus les Kings à une possession (92-89). Il a alors fallu que Doncic fasse tomber la pluie depuis le logo et que le tandem Hardaway Jr-Finney-Smith claquent deux gros dunks en transition pour assurer le coup (100-91) et guider les Mavs vers une quatrième victoire (105-99).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match de séries. Avec un scénario qui s’est souvent répété, et ce jusqu’à la fin : Dallas qui fait un écart, et Sacramento qui revient. On retiendra les deux derniers runs des locaux qui ont fini par faire abdiquer les Kings. Un 10-2 dans lequel Frank Ntilikina a imposé sa patte en fin de troisième quart-temps, et un 8-2 dans le money-time impulsé par le 3-points « from downtown » de Luka Doncic.

– Quand les Kings arrosent. C’est peu dire que Sacramento a vécu une sale soirée à 3-points, puisque seul Richaun Holmes est au dessus des 50% de réussite (1/1) au sein de l’effectif de Luke Walton. Entre le 3/12 de Buddy Hield et le 1/8 d’Harrison Barnes, Sacramento a terminé avec un vilain 7/36, sous les 20% de réussite.

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Même s’il a encore été maladroit derrière l’arc (1/7), le leader des Mavs a livré un match très solide, avec 23 points (à 10/21), 8 rebonds et 10 passes décisives. Il a su mettre son équipe sur les bons rails et a été présent dans les moments importants, comme sur son panier à 3-points décisif alors que le score affichait 92-89. Râleur, comme d’habitude, on l’a aussi vu encourager ses coéquipiers, les féliciter et chauffer la foule.

✅ Frank Ntilikina. Le Frenchy serait-il en train de convaincre Jason Kidd de le maintenir parmi ses premières rotations ? Face aux Kings, Frank Ntilikina a profité de son plus gros temps de jeu de son début de saison (21 minutes) pour faire ce que les Mavs attendent de lui en sortie de banc. Avec de la défense, et de l’activité au scoring et à la passe pour 12 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Il a notamment été l’un des artisans d’une séquence importante des Mavs en fin de troisième quart-temps.

✅ Richaun Holmes. Le pivot des Kings se distingue toujours par son activité qu’il a bonifiée ce soir par son efficacité près du cercle. Avec ses 22 points (à 9/15 au tir), 13 rebonds, et 2 interceptions, il a été une des locomotives de la formation de Luke Walton.

⛔ De’Aaron Fox. Le leader des Kings a été trop discret. Alors que la paire Holmes-Thompson faisait le boulot dans la peinture, il a manqué ce pendant au poste 1 qui aurait pu offrir à Sacramento plus de constance en attaque. Même si sa ligne de stats reste correcte (14 points à 5/16 au tir, 8 rebonds, 4 passes décisives, mais aussi 3 ballons perdus et -15 au +/-), on pouvait en attendre plus de sa part.

INFIRMERIE

Maxi Kleber s’est blessé dès le milieu du premier quart-temps alors que les Mavs marchaient sur l’eau. Sur un dunk anodin, il s’est mal réceptionné et a dû sortir dans la foulée. Blessé au dos, Maxi Kleber a été rapidement déclaré forfait pour le reste du match.

LA SUITE

Dallas (4-2) : Les Mavs accueillent le Heat ce mardi

Sacramento (3-3) : Nouveau déplacement pour les Kings, attendus à Salt Lake City pour défier Utah ce mardi également.