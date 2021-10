Célébré par les Bulls, Toni Kukoc a même droit à son documentaire

Dans la foulée de son intronisation au Hall of Fame en septembre dernier, Toni Kukoc a eu droit à sa soirée au United Center samedi soir (juste après Joakim Noah donc), à l’occasion du match entre Utah et Chicago remporté par les Bulls.

Les Bulls ont également profité de cette célébration pour produire un documentaire intitulé « The Waiter », l’un de ses sobriquets. On y retrouve plusieurs de ses anciens coéquipiers dont ses amis Bill Wennington et Steve Kerr, mais aussi Dennis Rodman, Jerry Reinsdorf et son fils Michael, ainsi que les journalistes historiques KC Johnson et Sam Smith.

Le documentaire retrace une bonne partie de la carrière américaine de Kukoc, de son arrivée et ses méandres olympiques en amont jusqu’au couronnement du « Three Peat » auquel a grandement participé Kukoc.

Smith revient ainsi sur la performance souvent oubliée du match 7 de la finale de conférence 1997 face aux teigneux d’Indiana. Jordan et Pippen en galère, c’est Kukoc qui avait tenu la baraque avec 21 points à 7/11 aux tirs dont un précieux 3/4 à 3-points.

Ne pas être juste un joueur étranger

Et c’est sans parler de son match insensé à 30 points à 11/13 aux tirs lors du match 5 des Finales 1998 dans la foulée, qui fera avouer à Phil Jackson son regret d’avoir préféré Jordan à Kukoc pour le tir décisif après la défaite de deux points.

En retrait du trio de stars des Bulls, même s’il était très proche de Pippen, Kukoc était un vrai joueur de niveau All Star lors de ses années Bulls. Il récupérera tout de même un titre de meilleur sixième homme en 1996.

« Ce fut un moment clé de ma carrière, quand j’ai décidé de rejoindre les Bulls », raconte Kukoc. « Quand j’ai décidé que je voulais jouer avec ces gars et leur montrer que je ne serai pas juste un joueur étranger dans une équipe championne mais un atout important. Ce qui s’est plutôt bien passé, je pense [sourires]. »

Hall of Famer incontestable au vu de sa carrière internationale et tous ses titres sur le Vieux Continent, où il a tout gagné pour ainsi dire, Toni Kukoc coule désormais une retraite heureuse. Visiblement dans les pas de son coéquipier Jordan, puisque Kukoc est lui aussi un fou du golf. Cigare au bec également.

Complètement nul à ses débuts, Kukoc le formidable « touche à tout » est parvenu à devenir un joueur plus que respectable sur les greens.