Hall Of Fame : Toni Kukoc remercie Michael Jordan et Scottie Pippen de lui « avoir botté les fesses »

Accompagné de Michael Jordan et Jerry Reinsdorf sur la scène de Springfield, Toni Kukoc a délivré son discours d’intronisation au Hall of Fame, comme il jouait sur le terrain, tout en sobriété. Capable de coups d’éclat et de coups de génie avec le cuir entre les mains, Kukoc est pour le coup resté très près du texte pour son passage au Panthéon du basket mondial.

« Il est monté sur le toit de l’école et a hurlé : Toni, on mène 1-0 »

Il a notamment évoqué sa jeunesse à Split, bercé par les exploits sportifs des clubs de la ville que supportait (à fond) son père, Ante, dont son club formateur, le Jugoplastika.

« Mon père a été très important pour instiller en moi la passion du sport. Il était un grand fan de notre équipe de foot [de Split]. Je peux vous raconter une histoire qui résume bien cela. Mon école n’était pas loin de ma maison et lors d’un match, alors que j’étais en plein examen, il est monté sur le toit de l’école et a hurlé : Toni, on mène 1-0. Et puis rebelote : Toni, on mène 2-0 ! Pendant ce temps-là, évidemment, l’institutrice s’était rendu compte de ce qui se passait et pour qu’il arrête de perturber l’examen, elle m’a renvoyé chez moi. Heureusement, j’ai réussi mon examen. »

Sacré champion d’Europe pour la première fois en 1989, Kukoc n’avait alors que 21 ans. Ça ne faisait que six ans qu’il s’était vraiment mis, sérieusement, au basket. De nouveau au sommet de l’Europe les deux années suivantes avec Split, il réalisera un triplé historique avant de tenter l’aventure italienne au Benetton Trévise. Ce sera son tremplin vers la NBA, sans oublier évidemment l’aventure olympique de Barcelone.

« Ce n’est qu’à 15 ans que j’ai commencé à jouer au basket »

« J’ai commencé le sport quand j’avais 8 ans, avec du tennis de table et du foot. Ce n’est qu’à 15 ans que j’ai commencé à jouer au basket. Ma carrière se définit par deux villes : Split en Croatie, et Chicago, Illinois. (…) Je voudrais remercier ce monsieur derrière moi, Michael Jordan, et Scottie Pippen, pour m’avoir botté les fesses durant les JO de Barcelone. Ils m’ont motivé à travailler encore plus dur pour devenir un membre important des Chicago Bulls. Je veux aussi exprimer ma sincère gratitude à Jerry Reinsdorf et au regretté Jerry Krause pour m’avoir fait venir en NBA quand ce n’était vraiment pas quelque chose de commun. »

Remerciant également les Sixers, les Hawks et les Bucks, où il finira sa carrière NBA et sa carrière tout court, Kukoc était avant tout un joueur d’équipe, comme son surnom du « serveur » le laissait bien entendre. Pionnier européen en NBA, Kukoc peut être fier de son immense carrière longue de 21 saisons, dont 12 en NBA, et un paquet de médailles internationales, glanées d’abord avec la Yougoslavie, puis son pays natal de Croatie.

« J’ai toujours privilégié les succès collectifs avant les objectifs individuels et maintenant que je suis ici devant vous, je peux confirmer que j’avais raison. Je suis incroyablement honoré de recevoir cette récompense, la plus importante de notre sport. Merci. »