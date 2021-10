La victoire et une bague pour le retour de Bryn Forbes à Milwaukee

« Ça pourrait être un truc unique, accomplissement dont j’ai rêvé toute ma vie. Avoir enfin quelque chose de physique, quelque chose que je puisse tenir et qui représente cet accomplissement, c’est ce qui va rendre la chose encore plus agréable. »

Emballé avant même d’avoir posé un pied dans le Wisconsin, Bryn Forbes ne pouvait pas rêver meilleure soirée pour son retour à Milwaukee, avec qui il a remporté le titre de champion l’été dernier.

Après la diffusion d’un clip en son honneur, le shooteur des Spurs a reçu sa bague des mains de Mike Budenholzer avant la rencontre ainsi que les félicitations de Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo. L’émotion était présente mais le joueur est resté concentré sur sa mission et a apporté sa pierre à l’édifice, avec ses 16 points, dans la victoire de référence des Spurs sur le parquet des Bucks (93-102).

« C’était super et tout s’est bien enchaîné, avec mon premier match pour mon retour ici, et faire une super performance face à une très bonne équipe. On est tous enthousiastes et ça a été une super journée pour moi. Je suis très reconnaissant », a-t-il ensuite confié.

Bryn Forbes tournait à 10 points en moyenne en saison régulière et a été particulièrement important lors du premier tour des playoffs face à Miami en tournant à 15 points en quatre matchs joués. Il était également entré en jeu sur les trois premiers matchs des Finals face à Phoenix.