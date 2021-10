Dans la tête de Luguentz Dort en défense

Dans son processus de développement, Oklahoma City a récemment pu se réjouir des performances de Josh Giddey ou du retour en forme de son leader, Shai Gilgeous-Alexander. La progression de Luguentz Dort, déjà dans la lumière la saison passée, est un autre motif de satisfaction.

L’arrière canadien d’origine haïtienne s’est récemment distingué par des séquences défensives impressionnantes d’intensité, qui ont notamment permis au Thunder de décrocher sa première victoire de la saison face aux Lakers, Luguentz Dort ayant par ailleurs livré le match le plus abouti de son début de saison à cette occasion.

Travail, étude, mental

Deux matchs avant celui-ci, lors d’une opposition face à Philadelphie, un duel devant Furkan Korkmaz, complètement étouffé par l’intensité de son adversaire direct, avait mis Lu Dort dans la lumière.

L’occasion pour l’intéressé de donner quelques-uns de ses « trucs » pour augmenter son niveau en défense. Le mental est souvent mis en avant, mais l’importance du travail et de la préparation sont également essentiels.

« Il faut vraiment se concentrer sur son jeu de jambes. Il y a beaucoup d’exercices pour travailler son agilité, son jeu de jambes et sa force en même temps », a-t-il confié. « Il faut aussi connaître les joueurs, savoir quelles sont leurs petits trucs, regarder beaucoup de vidéos sur eux. Connaître les joueurs et ce qu’ils font sur le terrain, c’est aussi comme ça qu’on s’améliore défensivement ».

Montrer l’exemple au reste de l’équipe

L’aspect mental reste l’élément moteur principal. Pour lui permettre d’atteindre un haut niveau d’intensité mais aussi pour donner l’exemple au reste de l’équipe, et inciter ses coéquipiers à se mettre à la page.

« Mon état d’esprit, c’est que déjà je ne recule devant personne. Je me moque de celui qui est en face de moi, je suis prêt à me battre et à apporter beaucoup d’énergie », a-t-il ajouté. « Si l’un de mes coéquipiers me voit faire de gros efforts en défense et mettre l’accent dessus, ça peut les toucher et ils essaieront de faire de même. Il faut aussi être capable de communiquer et de parler. Nous avons beaucoup de nouveaux et de jeunes joueurs, alors il faut simplement être capable de parler. C’est ce que j’essaie de faire, montrer l’exemple et parler ».

Nul doute que lorsqu’il prend un adversaire tout terrain et lui fait vivre un cauchemar comme il l’a fait face à Furkan Korkmaz, ses coéquipiers se sentent pousser des ailes. Ce genre d’actions va en tout cas le conforter dans la façon dont il peut apporter à son équipe, avec encore une grosse marge de progression pour le Canadien.

« J’ai l’impression d’être encore en train de grandir », a conclu celui qui veut désormais se faire appeler « la bête » au sujet de sa défense. De quoi effrayer les adversaires qui vont croiser son chemin.