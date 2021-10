Jonathan Kuminga impatient de faire ses débuts

Alors que James Wiseman est toujours sur la touche, un autre « bébé Warrior » s’apprête à lancer sa saison. Le rookie Jonathan Kuminga devrait en effet faire ses premiers pas dans la grande ligue la nuit prochaine, contre OKC.

On rappelle que le 7e choix de la dernière Draft s’était froissé le tendon rotulien droit durant la présaison, début octobre. Il a été autorisé, il y a une semaine, à prendre part aux entraînements collectifs.

Ses débuts potentiels coïncident avec les pépins physiques de Juan Toscano-Anderson (cheville) et Damion Lee (épaule), incertains pour cette rencontre.

Pour le natif de la République démocratique du Congo, un grand jour s’annonce. « Pas seulement pour moi mais pour tous les gens qui me suivent. Ma famille à la maison, mes frères, tout le monde », énumère-t-il. « Ce sera mon premier match NBA, et j’ai le sentiment de m’être préparé pour ce moment depuis que je suis gamin. »

Selon son coéquipier Kevon Looney, l’ancien joueur du G-League Ignite s’est montré d’ailleurs explosif à l’entraînement depuis son retour de blessure. De bon augure pour Steve Kerr et son staff qui pourraient ainsi le mobiliser dans l’optique de réduire le temps de jeu des anciens, Andre Iguodala et Draymond Green.

« Je suis prêt à rentrer en jeu et à jouer aussi dur que possible. Surtout pour aider l’équipe à gagner en jouant comme ils le souhaitent, et donner tout ce que j’ai sur le terrain », affiche le rookie avec détermination.

Pour mémoire, après avoir montré de très bonnes choses en Summer League, avec près de 17 points et 6 rebonds de moyenne, Jonathan Kuminga s’était montré beaucoup plus discret sur les deux premiers matchs de présaison.