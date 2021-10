Jonathan Kuminga rejoint James Wiseman à l’infirmerie des Warriors

Alors que James Wiseman se remet toujours de sa blessure au ménisque survenue la saison dernière, et qu’on ne sait toujours pas quand le 2e choix de la Draft 2020 pourra rejouer, c’est désormais le rookie Jonathan Kuminga qui rejoint l’infirmerie des Warriors, même si le problème ne devrait pas l’écarter trop longtemps.

Les Warriors ont ainsi annoncé que le 7e choix de la dernière Draft a été victime d’une entorse du tendon de la rotule du genou droit, comme l’a confirmé une IRM, et qu’il serait donc absent au moins une semaine.

« C’est toujours décevant quand quelqu’un se blesse », a ainsi réagi Steve Kerr. « Surtout un jeune joueur comme Jonathan, comme James, qui manque une bonne partie du camp d’entraînement, ou tout le camp d’entraînement, c’est certainement un contretemps. Mais il sera là – il va participer à certains exercices. Il observe les exercices et comprend ce que nous essayons d’accomplir. Mais rien ne peut remplacer le fait d’être sur le terrain ».

Après avoir montré de très bonnes choses en Summer League, avec 17.4 points, 5.6 rebonds et 1.6 interception de moyenne, Jonathan Kuminga a été beaucoup plus discret sur les deux premiers matchs de présaison.

Steve Kerr a également annoncé qu’Andrew Wiggins ne s’était pas entraîné ce jeudi, l’ailier se remettant de quelques « entailles et ecchymoses » et qu’il pourrait donc ne pas jouer ce soir, face aux Lakers. De leur côté, Stephen Curry et Draymond Green sont bien là et devraient passer un peu plus de vingt minutes sur le terrain.