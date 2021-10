Stats & Highlights | Les Raptors sur un fil, Damian Lillard se réveille

Les Kings aiment voyager. Chez les Pelicans, Sacramento remporte un troisième match cette saison, tous à l’extérieur. Les Blazers, eux, ont pris leur revanche, quelques jours après la fessée de 30 points contre les Clippers.

Enfin, dans le duel entre rookies (qui sont aussi des amis), Scottie Barnes contre Jalen Suggs, c’est le premier, avec Toronto, qui est reparti avec la victoire.

Toronto – Orlando : 110-109

Le Magic a été tenace, mais a tout de même cédé. En début de dernier quart-temps, les Floridiens sont même devant. Mais O.G. Anunoby inscrit huit points dans un 13-0 en trois minutes qui fait très mal à Orlando.

Un écart est fait. Les rookies vont le combler, avec des tirs primés de Jalen Suggs et Franz Wagner, pour revenir à un point à trente secondes du terme. O.G. Anunoby ne tue pas le match et Jalen Suggs et sa bande ont une balle décisive à cinq secondes de la fin. Gary Trent Jr. parvient presque à voler cette possession et Cole Anthony se retrouve à prendre ce tir du milieu du terrain. C’est raté.

Raptors / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Achiuwa 21 4/9 0/2 0/1 1 5 6 1 2 0 2 0 -7 8 7 O. Anunoby 41 7/19 2/8 0/0 0 5 5 3 5 0 2 0 +3 16 10 S. Barnes 37 9/14 1/2 2/2 2 7 9 1 1 2 1 1 -13 21 28 F. VanVleet 40 7/16 3/10 2/3 0 1 1 6 3 0 1 0 0 19 15 G. Trent Jr. 32 7/13 2/5 3/3 0 3 3 2 1 2 0 1 -11 19 21 C. Boucher 18 3/5 1/2 2/4 2 2 4 0 1 2 0 0 +18 9 11 K. Birch 23 1/3 0/1 4/5 3 3 6 3 3 1 1 0 +15 6 12 D. Banton 23 4/6 0/0 2/4 1 4 5 2 2 2 0 0 +4 10 15 S. Mykhailiuk 6 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 2 0 0 -4 2 5 Total 43/86 9/30 15/22 9 31 40 18 18 11 7 2 110 Magic / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval F. Wagner 34 4/12 1/2 1/1 3 1 4 2 4 1 2 0 +1 10 7 W. Carter Jr. 33 8/12 1/4 0/1 4 8 12 3 4 0 2 0 +12 17 25 M. Bamba 39 6/14 2/5 0/2 3 15 18 5 0 0 3 3 +10 14 27 C. Anthony 34 7/13 5/6 5/6 1 4 5 5 4 0 2 0 +16 24 25 J. Suggs 30 6/14 4/8 5/5 0 2 2 4 5 0 3 1 +7 21 17 R. Lopez 7 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 2 0 1 1 -10 0 0 M. Wagner 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -3 0 -1 R.J. Hampton 6 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 2 0 2 0 -9 3 0 T. Ross 22 4/7 1/4 0/1 0 3 3 1 2 0 0 0 -13 9 9 G. Harris 27 5/11 1/3 0/0 1 0 1 3 1 0 1 0 -16 11 8 Total 41/87 16/34 11/16 12 34 46 24 24 1 17 5 109

New Orleans – Sacramento : 109-113

Les Kings ont maîtrisé leur sujet à New Orleans. Dominateurs à partir de la fin de la première période, après un 11-0, ils ont continué en troisième quart-temps. Même quand Brandon Ingram, avec ses tirs à mi-distance, lance un 13-2 pour les Pelicans. Davion Mitchell, Buddy Hield et leurs coéquipiers réagissent dans la foulée, avec un 8-0.

Preuve que Sacramento, qui enchaîne ainsi un troisième succès de rang, était bien dans son match : dans les vingt dernières secondes, les Pelicans ont multiplié les fautes pour revenir au score. Les Kings n’ont pas tremblé avec un parfait 6/6 aux lancers-francs afin de l’emporter.

Pelicans / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 36 9/22 2/6 2/4 1 5 6 6 2 0 2 0 +6 22 17 H. Jones 25 5/8 0/0 2/2 0 1 1 0 6 2 1 0 -4 12 11 J. Valanciunas 32 10/14 1/2 3/6 5 8 13 1 6 2 5 2 -2 24 30 D. Graham 33 4/16 4/11 4/5 0 3 3 2 1 2 0 0 +5 16 10 N. Alexander-Walker 28 5/16 1/7 0/0 0 4 4 2 1 1 0 2 -12 11 9 N. Marshall 13 1/2 0/0 2/2 2 2 4 2 1 1 0 0 +6 4 10 W. Hernangomez -- ///// ///// ///// -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0 J. Hayes 14 3/8 0/2 3/4 3 3 6 0 1 0 0 1 -8 9 10 K. Lewis Jr. 15 1/3 0/1 0/0 0 6 6 1 1 0 0 0 -9 2 7 J. Hart 22 3/6 0/2 0/2 2 3 5 3 0 1 1 1 0 6 10 T. Murphy III 22 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 -2 3 2 Total 42/98 9/34 16/25 13 36 49 18 22 9 10 6 109 Kings / 113 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval H. Barnes 37 5/9 2/3 6/6 1 11 12 2 1 0 1 0 +5 18 27 M. Harkless 24 0/2 0/1 0/0 0 5 5 1 3 0 0 1 0 0 5 R. Holmes 32 7/8 0/0 7/7 1 5 6 1 4 0 1 1 +10 21 27 D. Fox 37 9/21 1/7 4/4 1 6 7 5 3 0 4 0 +2 23 19 T. Haliburton 31 7/12 1/2 2/3 0 2 2 8 0 0 2 1 +2 17 20 A. Len 16 2/5 0/0 0/0 0 4 4 0 3 0 3 2 -6 4 4 D. Mitchell 29 3/9 2/7 0/0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 8 6 B. Hield 30 6/11 3/7 5/5 0 6 6 1 4 2 2 0 +4 20 22 T. Davis 4 1/3 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 +3 2 1 Total 40/80 9/27 24/25 3 42 45 19 20 4 14 5 113

Portland – LA Clippers : 111-92

Paul George (42 points) avait parfaitement lancé les Clippers, avec trois paniers primés en début de match. Les Blazers semblaient déjà dans les cordes après quelques minutes, mais un 23-6 va les remettre dans le bon sens.

Ils ont même pris les commandes après la pause, avec vingt points d’avance, mais les Californiens reviennent, toujours avec « PG » à la manœuvre.

Jusuf Nurkic et Anfernee Simons s’assurent alors de garder une distance. Damian Lillard (25 points), enfin réveillé après un début de saison difficile, enfonce le clou avec deux shoots à 3-pts et Portland l’emporte.