Les Nuggets s’amusent avec les Mavericks : + 31 !

Comme face aux Spurs, jeudi soir, les Mavericks ont démarré timidement leur rencontre face aux Nuggets. Sauf que, cette fois-ci, leur irrégularité s’est payée cash, contre une équipe aussi expérimentée et talentueuse. Trop maladroits et facilement dominés dans la peinture en l’absence de Kristaps Porzingis, les Texans se sont faits manger à partir du moment où les joueurs du Colorado —pourtant très dispendieux— ont accéléré, dans le deuxième quart-temps.

Ensuite, ce ne fut plus qu’une formalité pour Denver, qui a tranquillement profité de la seconde période pour accroître son avance et faire souffler ses titulaires, bien plus réveillés que ceux de Dallas. À l’arrivée, cela donne ainsi un succès de plus de 30 points (106-75) pour les hommes de Michael Malone, qui repassent au-dessus de la barre des 50% de victoires, à l’instar de ceux de Jason Kidd.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic va très bien, merci pour lui. Touché au genou face au Jazz, mardi soir, le MVP en titre n’a finalement pas eu besoin de faire l’impasse sur ce match face aux Mavericks. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son pépin physique est derrière lui, puisque le Serbe a compilé 11 points, 16 rebonds et 8 passes en seulement 25 minutes, contre des Texans incapables de le contenir. En contrôle du début à la fin, se contentant de dominer au rebond et d’abreuver de ballons ses coéquipiers, le pivot des Nuggets a accéléré dès qu’il le souhaitait au scoring, c’est-à-dire au retour des vestiaires, afin de distancer pour de bon Dallas.

– Une histoire de « runs ». 11-2 Denver. 14-6 Denver. 15-2 Dallas. 23-5 Denver. 10-0 Dallas. 21-3 Denver. Et finalement 12-4 Denver. Pour plier le match en seulement trois quarts-temps, les Nuggets ont réussi une multitude de « runs » au cours de la partie, auxquels les Mavericks n’ont globalement pas su répondre. À côté de la plaque, ces derniers repartent ainsi du Colorado avec une valise et des questions plein la tête. Tout l’inverse de leurs hôtes.

– Dallas, entre fatigue, maladresse et apathie. En « back-to-back », les Mavericks n’ont jamais vraiment fait le poids face aux Nuggets. Rapidement largués au tableau d’affichage, en raison d’une nouvelle entame ratée de la part de leurs titulaires, les Texans ont, comme face aux Spurs, trouvé le moyen de revenir au score, grâce à leur banc. Mais, dès que Denver a remis le pied sur l’accélérateur, c’en fut terminé pour les hommes de Jason Kidd, écrasés au rebond (36 à 51), peu énergiques et en manque d’adresse (30% aux tirs, dont 22% à 3-points). Une rencontre clairement à oublier, donc.

TOPS/FLOPS

✅ Will Barton. Tandis que Michael Porter Jr. a pour le moment du mal à assumer ses responsabilités en attaque, « Will The Thrill » continue de retrouver son rythme, après sa fin de saison dernière minée par une énième blessure. Symbole de la domination dans la peinture des Nuggets (50 points marqués dans cette zone, sur un total global de 106), avec son agressivité et ses attaques du cercle, le joueur de 30 ans termine à 17 points, 5 rebonds et 6 passes au compteur, sans rien forcer (7/12 aux tirs, dont 2/6 à 3-points). De bon augure pour la suite des événements.

⛔ Tim Hardaway Jr. Sans Kristaps Porzingis, à nouveau blessé, il est censé être le bras droit de Luka Doncic. Sauf que, comme face aux Spurs (2/8 aux tirs, dont 1/4 à 3-points), « THJ » s’est déchiré cette nuit (1/7 aux tirs, dont 1/5 à 3-points). Difficile de tomber sur lui plus qu’un autre, quand on sait que ce sont tous les titulaires de Dallas qui ont mangé la feuille (10/42 aux tirs en cumulé, avec un « +/- » moyen de -26…) mais, compte tenu du contrat qu’il a paraphé cet été (72 millions de dollars sur quatre ans), on est en droit d’en attendre beaucoup plus de l’arrière de 29 ans.

LA SUITE

Denver (3-2) : déplacement à Minnesota, dans la nuit de samedi à dimanche (03h00).

Dallas (3-2): réception de Sacramento, dimanche soir (21h30).