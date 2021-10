Actuellement en « road trip » pour cinq matchs, les Cavs restaient sur trois victoires de rang avant de revenir au Staples Center pour y défier cette fois les Lakers. Mais, avec le retour aux affaires de LeBron James (26 points, 8 passes), Cleveland a vu sa belle série interrompue (113-101).

Derrière un Evan Mobley (23 points) rayonnant en attaque et un Ricky Rubio (18 points) toujours aussi précieux en sortie de banc, les Cavs auront pourtant bien résisté, poussant les Lakers à s’arracher jusqu’en dernier quart. Mais la force de frappe des Lakers va faire la différence avec l’apport de Carmelo Anthony (24 points en 25 minutes) et des matchs sobres mais efficaces de Russell Westbrook et Anthony Davis.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’expérience des Lakers a parlé. Face à un des cinq majeurs les plus jeunes de la Ligue, les Lakers ont fait parler toute leur expérience en fin de match. Longtemps à hauteur, les Cavs ont craqué dans la dernière ligne droite, alors que Los Angeles a terminé fort, sur un 23-10. Pendant plus de trois minutes, Cleveland a cherché le panier en vain…

– LeBron James est logiquement rouillé. Après avoir manqué deux matchs, LeBron James effectuait son retour hier soir, et ce, face à son ancienne équipe des Cavs. S’il a réussi quelques actions incroyables, dignes de sa légende, « King James » a globalement montré qu’il était encore rouillé, avec 7 balles perdues et un très laid 1/10 à 3-points. N’empêche : son retour a rimé avec victoire.

– Evan Mobley est une future star. Servi au alley-oop ou dans le petit périmètre pour des floaters tout en toucher, le rookie des Cavs a réussi son meilleur match en carrière, en attaque du moins. Mais son potentiel immense a été en pleine lumière sur la scène du Staples Center. La suite ? Se renforcer physiquement, surtout après s’être fait bouger plusieurs fois par Anthony Davis et Dwight Howard dans la peinture.

TOPS/FLOPS

✅ Evan Mobley. Le rookie des Cavs impressionne depuis le début de saison et, pour sa première apparition à Los Angeles, il n’a pas déçu non plus. L’ancien d’USC s’est senti comme chez lui au Staples Center avec son meilleur match offensif en carrière, à 23 points à 10/16 aux tirs, plus 6 rebonds et 3 passes.

✅ Russell Westbrook. Après avoir mangé la feuille à Oklahoma City, avec un « quadruple trouble », le meneur a remis son jeu en ordre face aux Cavs. Il a joué beaucoup plus sobrement pour terminer avec 19 points, 6 rebonds, 5 passes et « seulement » 4 ballons perdus, le tout à un très bon 8/13 aux tirs. Du mieux pour Russ qui était visiblement détendu, traversant la ligne médiane en dansant sur une séquence !

✅ Carmelo Anthony. Comme avec Russell Westbrook, il faut avoir le cœur bien accroché pour suivre les prestations de Carmelo Anthony à ce stade de sa carrière. C’est un voyage dans les montagnes russes. Mais, hier soir, Melo était dans le bon tempo avec une performance à 24 points en 25 minutes, dont un brillant 6/8 de loin.

⛔ Collin Sexton. Rageur au dunk face à Nicolas Batum récemment, le « Young Bull » a pour le coup été transparent face aux Lakers, à 9 points en 9 tirs et avec autant de passes (3) que de balles perdues (3). C’est son premier non-match de la saison, son premier sous les 10 points…

⛔ Kevin Love. L’ancien All-Star, champion NBA et champion olympique a traversé le match comme un fantôme, avec 4 points et 3 rebonds en 17 minutes. Il sortait pourtant de trois belles sorties à 10 points ou plus (dont un double-double) sur les trois victoires de rang des Cavs.

L’ACTION DU MATCH

On est en début de troisième quart et les Lakers montent en puissance. Anthony Davis lance l’action bizarrement, avec un tir complètement raté qui rebondit deux fois sur le sommet de la planche. DeAndre Jordan récupère le rebond offensif de l’autre côté et sert LeBron James en toute fin de possession. Le King déclenche du logo et fait ficelle. Los Angeles repasse enfin devant au tableau d’affichage.

LA SUITE

LA Lakers (3-3) : réception des Rockets dans la nuit de dimanche (04h30).

Cleveland (3-3) : deuxième partie de leur back-to-back à Phoenix (04h00).