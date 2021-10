Même maladroit, Julius Randle reste le détonateur des Knicks

Victorieux à l’arraché de ces Bulls encore invaincus avant la rencontre, la nuit dernière, les Knicks ont décroché le genre de victoire qui ravit au plus haut point leur entraîneur, Tom Thibodeau. « J’adore le fait que tout le monde se sacrifie et fasse passer l’équipe en premier », se félicitait justement le Coach de l’année 2021, après coup. « C’est comme ça que vous gagnez dans cette ligue. »

Dans un United Center de feu, les joueurs new-yorkais ont ainsi fait bloc ensemble, bataillant jusqu’au bout afin de finalement obtenir un quatrième succès en cinq matchs cette saison. Après une dernière grosse défense de RJ Barrett sur DeMar DeRozan, et malgré un léger relâchement sur la fin (12-0 encaissé pour terminer).

Et ce en dépit de la performance mitigée de leur élément-clé, Julius Randle. Maladroit (3/11) et très régulièrement pris à deux par la défense adverse, le All-Star n’a pas pu trouver son rythme au scoring de toute la soirée. Il a toutefois peser autrement sur le jeu de New York, allant chercher ses points aux lancers (7/10), récupérant une multitude de rebonds (16) et s’imposant comme le principal créateur (9 passes décisives) de sa franchise.

« Julius [Randle] peut vous battre avec son scoring, avec son travail au rebond, avec sa qualité de passe et avec sa capacité à aller sur la ligne des lancers-francs », jugeait à ce propos Tom Thibodeau, toujours à SNY. « Il peut vous faire mal de bien des manières. Il a été excellent au rebond, il a été super dans l’organisation et j’ai adoré la façon dont il a joué. Il n’est pas du tout question de scoring ici. »

La plaque tournante du jeu des Knicks

Chef d’orchestre des Knicks, Julius Randle a notamment fait admirer sa qualité de passe lorsqu’il se trouvait dos au panier, lorsqu’il instiguait la contre-attaque ou lorsqu’il attaquait le panier. Renversant parfaitement le jeu pour ses shooteurs (Kemba Walker et Evan Fournier en tête), mettant sur orbite RJ Barrett en transition ou trouvant de bons décalages sous le cercle pour ses intérieurs.

« Il lit vraiment bien la défense », continuait Tom Thibodeau, au sujet des talents d’organisateur de son ailier-fort. « C’est ce qui nous a donné notre matelas d’avance initial. [Les défenseurs] arrivaient de manière rigoureuse ligne de fond et, lui, il lisait le jeu, ses coéquipiers venaient dans l’espace et c’est tout ce qu’il vous faut pour gagner. Le jeu vous indique toujours la bonne action à réaliser. »

De son côté, Julius Randle souhaitait surtout retenir le résultat plutôt que la manière, au sortir de ce nouveau gros test remporté par New York, après celui de mardi soir face à Philadelphie.

Le tout l’issue d’un « match sale », qui sentait bon les années 1990, et qui aurait pu échapper aux joueurs new-yorkais, en raison de la propension du MIP 2021 à vouloir un peu trop forcer la décision dans le quatrième quart-temps (2/6 aux tirs et une seule passe décisive, contre 1/5 aux tirs et 8 passes décisives dans les trois premiers).

« Une victoire est une victoire, qu’importe la manière, c’est tout ce qui compte et je suis juste heureux que nous ayons gagné », livrait celui qui a également perdu 4 ballons cette nuit et qui s’est rendu coupable d’un 0/2 aux lancers à 5 secondes de la fin, finalement sans conséquences. « C’est tout ce dont il est question. Je n’aime pas forcer les choses. Je sais que mes coéquipiers seront bien placés quoi qu’il arrive, donc je me contente de créer du jeu. Tout simplement. Je vais juste attaquer le cercle, être créatif et prendre les bonnes décisions. Et quand ce sera le moment d’être agressif, je le serai. »