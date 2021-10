RJ Barrett prend Jimmy Butler en exemple pour peser en défense

Les entames de saison en fanfare, ce n’est pas vraiment pour RJ Barrett. L’année dernière, il avait certes affiché 15 points de moyenne en décembre mais avec à peine 35% de réussite aux tirs. Même scénario cette saison avec seulement 12 points chaque soir jusqu’ici, avec un faiblard 39% d’adresse.

Plutôt que de s’arrêter sur cette maladresse, qui devrait logiquement se dissiper dans les semaines à venir, le Canadien a un autre objectif en vue : défendre.

« Ma défense représente ce que j’essaie de travailler le plus », explique-t-il au New York Post. « Je veux être sélectionné dans le premier cinq défensif de la ligue. Je veux être ce type de joueur pour cette équipe. L’enjeu est donc de ne rien donner facilement, essayer de faire en sorte que chaque soir soit compliqué pour n’importe quel adversaire sur lequel je défends. »

C’est ce qu’il a fait cette nuit en participant à la prestation défensive sérieuse des Knicks face aux Sixers, limités à 99 points. Après son 5/17 aux tirs face au Magic, l’arrière avait parfaitement lancé ce match-ci avec 8 points inscrits dans les premières minutes. Sur l’ensemble, il s’est finalement contenté de 10 points à 4/10 au shoot.

« Je ne suis pas inquiet pour RJ, c’est un joueur formidable », évacue Tom Thibodeau. « Il y aura des hauts et des bas. On doit appréhender cet aspect et s’améliorer. Mais je pense qu’il a confiance en qui il est et cela vient de sa préparation, ce qui est important. On lui demande d’en faire plus cette année, mais il est prêt à relever ce défi. »

Son investissement défensif est susceptible d’avoir des conséquences sur son jeu d’attaque, en termes d’énergie dépensée. Mais RJ Barrett ne voit pas les choses comme ça. « Regardez n’importe quel grand joueur. Jimmy Butler est un bon exemple, sa défense n’enlève rien à son attaque. Michael Jordan était un grand défenseur. J’ai l’endurance, j’ai la capacité physique pour le faire. »