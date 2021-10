Fred VanVleet et les Raptors veulent vite s’adapter à une NBA plus physique

C’est un constat globalement partagé en ce début de saison : l’arbitrage favorise beaucoup moins les attaquants, non seulement par rapport aux « provocateurs » mais aussi par rapport aux contacts, que ce soit sur le porteur du ballon ou dans la raquette. Pour Fred VanVleet, la sensation sur le terrain a ainsi drastiquement changé.

« On peut voir la différence, c’est très physique », explique le lutin de Toronto. « Des choses qui n’étaient pas sifflées avant le sont et des choses qui l’étaient ne le sont plus. C’est un sport totalement différent désormais. Je l’ai remarqué, mais je ne peux pas parler pour les autres. Je regarde beaucoup de matchs chaque jour et je peux dire que la ligue semble extrêmement différente du point de vue de l’arbitrage. »

Il y a au moins une autre personne qui l’a également remarqué : son coach Nick Nurse.

« C’est complètement différent », confirme l’entraîneur. « Les porteurs du ballon se font davantage rentrer dedans, il y a beaucoup de contacts près du cercle. Mais c’est sifflé de la même façon à tous les matchs, et partout, des deux côtés. Vous le voyez. Les gars dribblent et chutent. Il suffit de comparer les scores par rapport à l’an passé et vous pouvez voir que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose a changé. »

« Il faut serrer les dents. Serrer les dents et y aller. On sait ce qu’il se passe. Il faut s’ajuster et jouer »

Les pertes de balle ont ainsi explosé en ce début de saison, alors que le nombre de lancers-francs a drastiquement chuté. Cet arbitrage beaucoup plus permissif va-t-il durer ? Difficile à dire mais, en attendant, Nick Nurse a expliqué à ses joueurs qu’il fallait s’adapter.

« Il faut serrer les dents », détaille le « head coach » sur son discours à ses joueurs. « Serrer les dents et y aller. On sait ce qu’il se passe. Il faut s’ajuster et jouer. C’est ce qu’on leur a dit. Je ne me plains pas. C’est physique des deux côtés du terrain. Nous l’acceptons et nous aimons ça, parce que nous voulons défendre. »

Pour les Raptors, dont le talent offensif est limité par rapport à pas mal d’autres équipes, ça pourrait même être un avantage. Face aux Pacers, ils ont en tout cas voulu être les agresseurs.

« On s’ajuste, on s’adapte, ça va prendre du temps », conclut Fred VanVleet. « Je pense que nous étions vraiment très physiques ce soir. Le jeu a tellement changé, le jeu a radicalement changé. Nous allons continuer à apprendre et à nous adapter à cela. Je ne me plains pas vraiment, ce ne sont que des petites choses par-ci par-là, mais on ne peut plus vraiment jouer pour les fautes désormais. Ils ne sifflent quasiment plus pour les joueurs qui essaient de provoquer des fautes, donc c’est bien pour nous. Défensivement, je pense que ce sera un avantage et offensivement, nous devrons continuer à apprendre et à nous adapter. »