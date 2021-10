En difficulté en attaque, James Harden demande de la patience

Après celui de Kyrie Irving, le cas James Harden commence à sérieusement inquiéter du côté de Brooklyn, battu cette nuit face à Miami, soit déjà la troisième défaite de la saison.

C’est surtout son pourcentage au tir qui intrigue (36.4% au tir, 32.3% à 3-points) et commence même à inquiéter après sa production de la nuit, à 4/12 au tir, deux jours après un autre match compliqué contre Washington (5/17, dont 1/8 à 3-points). Après cinq matchs, il tourne ainsi à seulement 36% au tir, dont 33 de loin…

Interrogé sur cette mise en route délicate, avec aussi un ratio passes/turnovers (8.0/4.6) très moyen, l’arrière assure que sa rééducation suite à sa blessure aux ischio-jambiers a perturbé son été, et donc sa préparation.

« Je dois juste être plus confiant, être agressif. Ça s’améliore à chaque match. J’ai beau vouloir en revenir à, vous savez, scorer 30, 40 points, mais je ne peux pas le faire, même si j’en ai envie, évidemment », a-t-il ainsi déclaré après la rencontre. « Je n’ai pas eu l’occasion de faire des « pick-up games » ou quoi que ce soit de ce genre cet été. Je n’ai fait que de la rééducation pendant trois mois, pour me remettre d’une blessure sérieuse qui s’est produite trois fois en une saison. Ce n’est que mon cinquième match. Et même si j’ai envie d’accélérer le processus et de revenir pour tout casser, il faut prendre son temps ».

Une mise en route difficile pour toute l’équipe

Steve Nash a prôné la même patience face aux résultats en dents de scie de son équipe. D’un côté, l’effectif des Nets semble suffisant pour aligner des bons résultats même sans Kyrie Irving. De l’autre, les ajustements qui ont été faits suite au forfait du meneur demandent du temps pour être parfaitement assimilés.

Comme son équipe, James Harden est en rodage, mais promet qu’il va se battre pour retrouver son meilleur niveau.

« J’ai été béni durant ma carrière. Je n’ai pas eu d’opérations ou d’autres pépins de ce genre. Tout ce processus par rapport à la blessure de l’année dernière a été frustrant et épuisant. C’était épuisant pour moi de savoir que je ne pouvais pas être moi-même lorsque j’étais sur le terrain. Mais j’y reviens enfin, tout doucement. Il faut juste beaucoup de travail et de dévouement. Mais ça va arriver. Il faut continuer à se battre, et je vais le faire ».